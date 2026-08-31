Fenerbahçe'den maç sonu Beşiktaş'a gönderme. "Umarım hazırsınızdır"
31.08.2026 00:27
Fenerbahçeli Archie Brown, Samsunspor maçı sonrası dikkat çeken açıklamalar yaptı.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Samsunspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti.
Sarı-lacivertlilerde maça ilk 11'de başlayan Archie Brown, karşılaşmanın ardından açıklama yaptı ve gelecek hafta oynanacak olan Beşiktaş derbisi için konuştu.
İngiliz futbolcunun sözleri şöyle:
"YAPMAMIZ GEREKENİ YAPTIK"
"Tanrıya şükrediyorum. En önemli şey bu. Bizim için pozitif bir maçtı. Lyon maçının öz güveni vardı. Yapmamız gerekeni yaptık. Şimdi önümüze bakıyoruz."
"4-5 GOL ATABİLİRDİK"
"Neredeyse kelimesi yetmiyor. Umarım bir sonraki maçta gol atabilirim. Maça tempolu başladık ve maçı da bu şekilde sürdürdük. 4-5 atabilirdik. Sonuçtan mutluyum."
BEŞİKTAŞ GÖNDERMESİ
"Beşiktaş taraftarına mesaj gönderiyorum, Kadıköy'e hoş geldiniz, umarım hazırsınızdır."