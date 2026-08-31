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Fenerbahçe'den maç sonu Beşiktaş'a gönderme. "Umarım hazırsınızdır"

31.08.2026 00:27

NTV - Haber Merkezi

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Fenerbahçeli Archie Brown, Samsunspor maçı sonrası dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Fenerbahçe'den maç sonu Beşiktaş'a gönderme. "Umarım hazırsınızdır"
Anadolu Ajansı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Samsunspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti.

 

Sarı-lacivertlilerde maça ilk 11'de başlayan Archie Brown, karşılaşmanın ardından açıklama yaptı ve gelecek hafta oynanacak olan Beşiktaş derbisi için konuştu.

 

İngiliz futbolcunun sözleri şöyle:

"YAPMAMIZ GEREKENİ YAPTIK" 1
Anadolu Ajansı

"YAPMAMIZ GEREKENİ YAPTIK"

"Tanrıya şükrediyorum. En önemli şey bu. Bizim için pozitif bir maçtı. Lyon maçının öz güveni vardı. Yapmamız gerekeni yaptık. Şimdi önümüze bakıyoruz."

"4-5 GOL ATABİLİRDİK" 2
Anadolu Ajansı

"4-5 GOL ATABİLİRDİK"

"Neredeyse kelimesi yetmiyor. Umarım bir sonraki maçta gol atabilirim. Maça tempolu başladık ve maçı da bu şekilde sürdürdük. 4-5 atabilirdik. Sonuçtan mutluyum."

BEŞİKTAŞ GÖNDERMESİ 3
Anadolu Ajansı

BEŞİKTAŞ GÖNDERMESİ

"Beşiktaş taraftarına mesaj gönderiyorum, Kadıköy'e hoş geldiniz, umarım hazırsınızdır."

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