Fenerbahçe'den olaylı ayrılmıştı, En-Nesyri Suudi Arabistan'da şov yapıyor
11.09.2026 21:01
Geçen sezonun devre arasında Fenerbahçe'den Al-Ittihad'a giden Youssef En-Nesyri, gösterdiği performansla dikkat çekiyor.
Fenerbahçe'ye geldiği Temmuz 2024'te 19.5 milyon euro'luk bonservis bedeli ile kulüp tarihinin en pahalı futbolcusu olan Faslı golcü Yusuf En-Nesyri, 1 buçuk sezonluk dönemi boyunca eleştirilerin hedefinde yer almıştı.
79 maçta 38 gol atmasına rağmen zaman zaman düşen performansı ve taraftarla atışmasıyla öne çıkan futbolcu, geçen sezonun devre arasında Al-Ittihad'a transfer olmuştu.
Şubat 2026'da takıma katıldıktan sonra sezonun kalan bölümünde hem ligde hem de Asya Şampiyonlar Ligi'nde kritik goller atan En-Nesyri, yeni sezona da çok iyi başladı.
72 dakika oyunda kaldığı ve takımının 3-1 kazandığı Al-Faisaly maçında duble yapan Faslı santrfor böylece bu sezonki gol sayısını da 4'e yükseltti.
Al-Ittihad formasıyla şu ana kadar 26 maça çıkan 29 yaşındaki futbolcu, 12 gol - 2 asistlik bir performans sergiledi.