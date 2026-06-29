Fenerbahçe'den resmi açıklama geldi. "İki isim de bizimle olacak"
29.06.2026 11:37
Fenerbahçe'de geleceği merak edilen iki futbolcunun son durumu resmen açıklandı.
Yeni sezon çalışmalarını Düzce'deki Topuk Yaylası'nda sürdüren Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.
Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde hazırlıklar devam ederken, transferle ilgili de dikkat çeken açıklamalar yapıldı.
Kartal, takımda kalacak isimler ve transfer çalışmalarına dair dikkat çeken ifadeler kullandı.
İşte İsmail Kartal'ın sözleri:
"YABANCI KURALI SAĞLIKLI DEĞİL"
"Şu anda transferle ilgili netleştirdiğimiz bazı şeyler var, yönetimimiz çalışıyor. Gerekli takviyeler için raporumu verdim. Takip ettiğimiz, temasta olduğumuz oyuncular var. Yabancı kuralı bence sağlıklı değil. 12+2 olması herkes için biraz daha avantajlı gibi."
"DÜNYA KUPASI'NIN ARDINDAN NETLEŞECEK"
"Elimizde geniş bir kadro bulunuyor, doğal olarak ayrılması gereken oyuncular da olacak. Şu an için kadrodan memnunum ancak Dünya Kupası devam ediyor. Bazı oyuncuların teklif alması ve ayrılma ihtimali söz konusu olabilir. Tüm bu süreçler Dünya Kupası sonrasında netleşecek. Takımı, 21’inde oynanacak ilk maça mevcut kadromuza göre hazırlamaya çalışıyoruz."
"İRFAN CAN VE OOSTERWOLDE KALACAK"
"İrfan Can Kahveci ve Jayden Oosterwolde bu sezon bizimle olacak. Giden oyuncular elbette olacak. Elimizde çok fazla yabancı oyuncu var ve 10+4 kuralı yürürlükte."
"NOTERE TUTANAK TUTTUK"
"Diego Carlos, İtalya’da Como’da oynadı. Fena bir sezon geçirmedi. Kiralık olarak gitti ancak geri dönmedi. Notere tutanak tuttuk."
"CHERIF GENÇ BİR İSİM AMA..."
"Cherif eleştiriliyor, genç bir oyuncu. Atletizmi iyi olan, geniş alanda etkili bir oyuncu. 20 küsur milyon euro'ya transfer edilmiş. Bana göre bu rakamlar yüksek ve kulüpler için zaman zaman bir tıkanıklık yaratabilir. O dönemde o oyuncuya ihtiyaç duyduklarını düşündüler sanırım, orasını bilemiyorum."