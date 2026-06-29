Fenerbahçe'den resmi açıklama geldi. "İki isim de bizimle olacak"

"Şu anda transferle ilgili netleştirdiğimiz bazı şeyler var, yönetimimiz çalışıyor. Gerekli takviyeler için raporumu verdim. Takip ettiğimiz, temasta olduğumuz oyuncular var. Yabancı kuralı bence sağlıklı değil. 12+2 olması herkes için biraz daha avantajlı gibi."