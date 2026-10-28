Fenerbahçe'den resmi açıklama, takım Dirk Kuyt'a emanet
28.10.2026 08:47
Son Güncelleme: 28.10.2026 11:09
Fenerbahçe'de İsmail Kartal döneminin sona ermesinin ardından yeni teknik direktör merak ediliyordu. Sarı-lacivertlilerden konuya ilişkin ilk açıklama yapıldı.
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray deplasmanına çıkan ve sahadan 2-1'lik yenilgiyle ayrılan Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor.
Sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal ile derbi yenilgisinin ardından yolların ayrıldığı açıklanmıştı.
Fenerbahçe, İsmail Kartal yerine Futbol A Takımı'nın teknik sorumlusu olarak Dirk Kuyt'ın görevlendirildiğini açıkladı.
Kulüp bildirisinde, "İsmail Kartal’ın istifasının ardından kulübümüz, yeni teknik direktörümüz belirlenene kadar Dirk Kuyt’ı Futbol A Takımımızın teknik sorumlusu olarak görevlendirmiştir." denildi.
Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın istifasının ardından birçok adayın teknik direktörlük görevi için listede olduğu iddia edilmişti.
Öne çıkan adaylar ve yapılan görüşmeler şu şekildeydi:
VINCENZO MONTELLA
Montella'nın Fenerbahçe'deki teknik direktörlük görevi için en ciddi aday konumunda olduğu öne sürülmüştü.
İtalyan çalıştırıcı; Türk futboluna olan yakınlığı, Adana Demirspor'daki başarılı grafiği ve A Milli Takım'da görev yapmış olması nedeniyle sarı-lacivertli yönetimin 1 numaralı adayı olarak öne çıktığı iddia edilmişti.
ABDULLAH AVCI
Daha önce Süper Lig'de Beşiktaş ve Trabzonspor'u çalıştırmış, bordo-mavililerde şampiyonluk yaşamış olan Abdullah Avcı, Fenerbahçe'nin potansiyel adaylarından biri konumunda olduğu ileri sürülmüştü.
Fenerbahçe Yönetimi'nin Avcı'ya telefon açarak bir görüşme gerçekleştirdiği iddia edilmişti.
Avcı'nın adı, A Milli Takım için de anılmış ancak Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Sergen Yalçın ile anlaşmıştı.
EMRE BELÖZOĞLU
Sezona Kasımpaşa'nın başında başlayan Emre Belözoğlu, takımıyla birlikte dikkat çeken bir performans sergiliyor. Belözoğlu, bu sezon Kasımpaşa ile çıktığı 9 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. 46 yaşındaki çalıştırıcı, Fenerbahçe'nin başına geçebilecek isimlerden biri olarak değerlendirildiği gündeme gelmişti.
VOLKAN DEMİREL
Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Volkan Demirel, şu anda herhangi bir takımı çalıştırmıyor.
Sarı-lacivertlilerin başına geçme isteğini birçok kez yineleyen Demirel, başkan Aziz Yıldırım ve yönetiminin görüşebileceği isimler arasında yer aldığı kaydedilmişti.
JOSE LUIS MENDILIBAR
Fenerbahçe'nin yabancı teknik direktör listesindeki sürpriz adaylardan biri Jose Luis Mendilibar olarak öne çıktığı iddia edilmişti. Mendilibar, şu anda herhangi bir takım çalıştırmıyor.
BÜLENT UYGUN
Futbolculuk döneminde Fenerbahçe'de forma giymiş olan teknik direktör Bülent Uygun, sarı-lacivertlilerde görev almak istediğini açıklamıştı.
Tivibu Spor'da konuşan Uygun, "Nasibimizde varsa Allah bizi şampiyon yapacaksa oraya gelmeyi nasip etsin. Bu kadar sevildiğini bilmek ve sizin istendiğinizi bilmek çok güzel bir duygu. Bakalım, Mevlam ne eylerse güzel eyler. Hayırlısı uğurlusu olsun. Biz en güzel şekilde makama değil, şampiyonluğa talibiz. Zaten oraya teknik direktör olduğumuzda da şampiyonlukta görüşürüz." dedi.