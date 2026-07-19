Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması. 5 futbolcunun son durumu

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren ve UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Gornik Zabrze'yi konuk edecek olan Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.

Sarı-lacivertliler, sakatlıkları bulunan Vedat Muriqi, Dorgeles Nene, Diego Carlos, Yiğit Efe Demir ve Dominik Livakovic'in durumuna dair açıklama yaptı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: