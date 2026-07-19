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Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması. 5 futbolcunun son durumu

19.07.2026 19:57

NTV - Haber Merkezi

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Fenerbahçe, sakatlıkları bulunan futbolcuların son durumuna dair bilgilendirme yaptı.

Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması. 5 futbolcunun son durumu
Resmi Kurum

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren ve UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Gornik Zabrze'yi konuk edecek olan Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.

 

Sarı-lacivertliler, sakatlıkları bulunan Vedat Muriqi, Dorgeles Nene, Diego Carlos, Yiğit Efe Demir ve Dominik Livakovic'in durumuna dair açıklama yaptı.

 

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

VEDAT MURIQI 1
Resmi Kurum

VEDAT MURIQI

"Tedavi süreci planlanandan daha olumlu ilerleyen futbolcumuz, salonda bireysel kuvvet çalışmalarına başlamıştır. Yakın zamanda saha çalışmalarına geçmesi planlanmaktadır."

DORGELES NENE 2
Anadolu Ajansı

DORGELES NENE

"Geçirdiği sporcu fıtığı ameliyatının ardından planlanan bireysel kuvvet çalışmalarını sürdürmektedir. Futbolcumuzun önümüzdeki süreçte kademeli olarak takım antrenmanlarına dahil olması planlanmaktadır."

DIEGO CARLOS 3
Resmi Kurum

DIEGO CARLOS

"Bugünkü antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalışan futbolcumuzun, yakın zamanda antrenmanların tamamına katılması planlanmaktadır."

YİĞİT EFE DEMİR 4
Anadolu Ajansı

YİĞİT EFE DEMİR

"Hazırlık maçlarının ardından oluşan hafif ağrıları nedeniyle tedbir amaçlı bireysel çalışmalarını sürdürmektedir."

DOMINIK LIVAKOVIC 5
Anadolu Ajansı

DOMINIK LIVAKOVIC

"Milli takımında forma giydiği son karşılaşmada yaşadığı sakatlık nedeniyle tedavisine başlanmıştır. Futbolcumuzun yaklaşık 2-3 hafta sahalardan uzak kalması öngörülmektedir."