Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması. 5 futbolcunun son durumu
19.07.2026 19:57
Fenerbahçe, sakatlıkları bulunan futbolcuların son durumuna dair bilgilendirme yaptı.
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren ve UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Gornik Zabrze'yi konuk edecek olan Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.
Sarı-lacivertliler, sakatlıkları bulunan Vedat Muriqi, Dorgeles Nene, Diego Carlos, Yiğit Efe Demir ve Dominik Livakovic'in durumuna dair açıklama yaptı.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
VEDAT MURIQI
"Tedavi süreci planlanandan daha olumlu ilerleyen futbolcumuz, salonda bireysel kuvvet çalışmalarına başlamıştır. Yakın zamanda saha çalışmalarına geçmesi planlanmaktadır."
DORGELES NENE
"Geçirdiği sporcu fıtığı ameliyatının ardından planlanan bireysel kuvvet çalışmalarını sürdürmektedir. Futbolcumuzun önümüzdeki süreçte kademeli olarak takım antrenmanlarına dahil olması planlanmaktadır."
DIEGO CARLOS
"Bugünkü antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalışan futbolcumuzun, yakın zamanda antrenmanların tamamına katılması planlanmaktadır."
YİĞİT EFE DEMİR
"Hazırlık maçlarının ardından oluşan hafif ağrıları nedeniyle tedbir amaçlı bireysel çalışmalarını sürdürmektedir."
DOMINIK LIVAKOVIC
"Milli takımında forma giydiği son karşılaşmada yaşadığı sakatlık nedeniyle tedavisine başlanmıştır. Futbolcumuzun yaklaşık 2-3 hafta sahalardan uzak kalması öngörülmektedir."