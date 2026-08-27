Fenerbahçe'den Şampiyonlar Ligi kurasının ardından peş peşe transfer sözleri. "Birkaç isim gelecek"

Birkaç transfer yapacaklarını dile getiren Oğuz Çetin ise "Tekrar Şampiyonlar Ligi'nde olmak çok güzel. 18 yıl sonra büyük bir başarı gösterdik. Her takım burada güçlü. Aynı bizim gibi... Hayırlısı olsun. Temel hedefimiz var. Sayın başkan ve camianın tek bir hedefi var; kulübü ayağa kaldırmak. Takım yapılanması belli noktaya geldi ve hala devam ediyor. Asıl olan şampiyonluk hasretinin giderilmesi. Fenerbahçe bu sinerji ile Şampiyonlar Ligi'ne girdi. Hedef bitmez, transferde bir hafta var. Birkaç transfer yapacağız." sözlerini sarf etti.