Fenerbahçe'den Şampiyonlar Ligi kurasının ardından peş peşe transfer sözleri. "Birkaç isim gelecek"
27.08.2026 20:45
18 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi'ne katılan Fenerbahçe'de yöneticiler, kura çekiminin ardından açıklama yaptı.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Lyon deplasmanına çıkmış ve rakibini 2-1 mağlup etmişti.
Sarı-lacivertliler, bu sonuçla birlikte toplamda 3-2'lik üstünlük sağlamış ve adını 18 yıl aradan sonra Devler Ligi'ne yazdırmıştı.
Şampiyonlar Ligi lig etabı kura çekiminin gerçekleştirilmesinin ardından yönetim kurulu üyesi Selim Kosif ve futbol direktörü Oğuz Çetin açıklamalarda bulundu.
KOSİF: "U23 TRANSFERİ DÜŞÜNÜYORUZ"
Güzel bir kura çektiklerini söyleyen Selim Kosif, "Uzun bir aradan sonra Fenerbahçe ait olduğu yerde. Bu bizi ve taraftarımızı coşturdu. Bundan sonra başarı futbolculara kalıyor. Mutluyuz, güzel bir kura. U23 transferi düşünüyoruz, eksiğimiz orada var. Geri kalan transferi kapattık." dedi.
ÇETİN: "BİRKAÇ TRANSFER YAPACAĞIZ"
Birkaç transfer yapacaklarını dile getiren Oğuz Çetin ise "Tekrar Şampiyonlar Ligi'nde olmak çok güzel. 18 yıl sonra büyük bir başarı gösterdik. Her takım burada güçlü. Aynı bizim gibi... Hayırlısı olsun. Temel hedefimiz var. Sayın başkan ve camianın tek bir hedefi var; kulübü ayağa kaldırmak. Takım yapılanması belli noktaya geldi ve hala devam ediyor. Asıl olan şampiyonluk hasretinin giderilmesi. Fenerbahçe bu sinerji ile Şampiyonlar Ligi'ne girdi. Hedef bitmez, transferde bir hafta var. Birkaç transfer yapacağız." sözlerini sarf etti.
FENERBAHÇE'NİN RAKİPLERİ
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi sonrası Fenerbahçe'nin rakipleri şöyle sıralandı:
Atletico Madrid (D)
Liverpool
Aston Villa (D)
Roma
Shakhtar Donetsk (D)
Villarreal
Slavia Prag
LASK (D)