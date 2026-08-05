Fenerbahçe'den santrfor transferi için resmi açıklama. Cihan Kamer tarih verdi
05.08.2026 23:29
Son Güncelleme: 05.08.2026 23:38
Fenerbahçe'nin futboldan sorumlu yöneticisi Cihan Kamer, transfer için açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Avusturya'nın Sturm Graz ekibini 2-0 yendi.
Sarı-lacivertliler, Talisca ve Greenwood'un golleriyle rakibini mağlup ederek rövanş öncesi avantajı kaptı.
Fenerbahçe'nin futboldan sorumlu yöneticisi Cihan Kamer, karşılaşmanın ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
İşte Kamer'in sözleri:
OOSTERWOLDE'NİN SON DURUMU
“Jayden Oosterwolde maalesef 3-4 hafta bizimle olmayacak.”
"TRANSFER, PLAY-OFF'A YETİŞECEK"
"İnşallah Vedat'ın iyileşmesiyle birlikte o dönemde aramıza bir santrforumuz daha katılacak. Bununla ilgili çalışmalarımız sürüyor. Bunlar da tamamlandığında, santrforsuz alınan bu sonuç bizim için gurur verici. Yarın santrforlarımız da devreye girerse çok daha farklı sonuçlar elde edeceğimize inanıyoruz. Forvet transferi de play-off'a yetişecek."