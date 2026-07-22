Fenerbahçe'den Süper Lig ekibine gidiyor. Başkan "Kabul etti" diyerek açıkladı

Yeni sezonda da kadroda düşünülmediği öğrenilen Eğribayat, ayrılığa hazırlanıyor.

TRT Spor'un haberine göre 28 yaşındaki file bekçisinin yeni adresi Gençlerbirliği olacak.

Haberin devamında başkent temsilcisinin Fenerbahçe ile kiralık transfer için her konuda anlaşmaya vardığı aktarıldı.