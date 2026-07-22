Fenerbahçe'den Süper Lig ekibine gidiyor. Başkan "Kabul etti" diyerek açıkladı
22.07.2026 15:37
Yeni sezona başlayan Fenerbahçe'de kadro yapılanması devam ederken ayrılıklar da gündeme geldi.
Yeni sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turundaki Gornik Zabrze maçıyla açan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Sarı-lacivertlilerin geçtiğimiz sezonun ortasında Samsunspor'a kiraladığı İrfan Can Eğribayat, hazırlık kampında Fenerbahçe'ye geri dönmüştü.
YENİ ADRESİ NETLEŞTİ
Yeni sezonda da kadroda düşünülmediği öğrenilen Eğribayat, ayrılığa hazırlanıyor.
TRT Spor'un haberine göre 28 yaşındaki file bekçisinin yeni adresi Gençlerbirliği olacak.
Haberin devamında başkent temsilcisinin Fenerbahçe ile kiralık transfer için her konuda anlaşmaya vardığı aktarıldı.
"TEKLİFİMİZİ KABUL ETTİ"
Ayrıca Gençlerbirliği Başkanı Arda Çakmak, Ajansspor'a yaptığı açıklamada "İrfan Can Eğribayat teklifimizi kabul etti, Fenerbahçe'nin cevabını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
SÖZLEŞMESİ BİTİYOR
Deneyimli eldivenin Fenerbahçe ile sözleşmesi, sezon sonunda sona erecek.