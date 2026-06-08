Fenerbahçe'den Tedesco ile birlikte gönderilmişti, yeni görevi dünya devinde başlıyor
08.06.2026 13:35
Geride kalan sezonun son bölümünde Fenerbahçe'den teknik direktör Domenico Tedesco ile birlikte gönderilen Devin Özek'in yeni takımı belli oldu.
Trendyol Süper Lig'de geride kalan sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'de dikkat çeken kararlar alınmıştı.
Dönemin yönetimi, teknik direktör Domenico Tedesco ve futbol direktörü Devin Özek'i ligin bitimine 3 hafta kala görevden almıştı.
Sarı-lacivertlilerdeki görev süresi boyunca birçok eleştirinin hedefinde yer alan Özek'in yeni adresiyle ilgili çarpıcı bir haber gündeme geldi.
MILAN'IN YENİ SPORTİF DİREKTÖRÜ OLACAK
Corriere dello Sport'un haberine göre henüz teknik direktörünü belirlemeyen ve listesinde önemli adaylar bulunduran Milan, sportif direktörünü belirledi.
İtalya Ligi Serie A devinin yeni sportif direktörünün Devin Özek olacağı öne sürüldü.
Haberde Özek'in Leverkusen'in Bundesliga şampiyonluğunu kazandığı kadroyu kurmada önemli rol oynadığı belirtilirken, Fenerbahçe'deki görevinden kovulduğu yazıldı.
Devin Özek, Fenerbahçe'de görev yaptığı sürede sarı-lacivertliler 1 Türkiye Süper Kupa sevinci yaşadı.