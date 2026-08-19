Fenerbahçe'den TFF'ye tepki. "Hiçbir şekilde yapmayacağız, beyan ediyorum"

"Bazı oyuncularımızın hazırlık sürecinde sezona geç başlaması, form grafiklerini aşama aşama artırdıkları için fiziksel sıkıntıları var. Lukaku'nun da hazırlığa ihtiyacı var. Bugün 15 dakika, sonra 20-30 dakika. Onu koruyarak maç ritmini sağlayacaksak aynısı da Asensio ile ilgili. Geçen sene sakatlandı ve uzun süre futbol oynayamadı. Takıma katıldıktan sonra kendisini fiziksel olarak hazırlama sürecinde. Ben de TV'de yorumcuyken MArco der başka bir şey demezdim. Onun da bu süreci adım adım yaşaması, istenen form grafiğini yakalaması lazım. Asensio en değerli oyuncumuz, vazgeçilmez oyuncumuzdur. İsmail Kartal'ın da vazgeçilmez oyuncusu ama her oyuncunun süreye ihtiyacı var. Nene'yi de gördünüz, ameliyat sonrası adım adım gelmeye başladı. Yüzde yüz hazır olmamasına rağmen ilk maçına çıktı, adım adım ilerleyecek. Bu haftalar zorlu haftalar oyuncular için. Oyuncuların kendilerini yüzde yüz fit duruma gelene kadar sancılı süreçleri yaşayacak. Asensio çok önemli oyuncu. Form grafiğini yükseltmek için sürece ihtiyacı var. Adım adım yükseltiyor."