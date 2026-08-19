Fenerbahçe'den TFF'ye tepki. "Hiçbir şekilde yapmayacağız, beyan ediyorum"
19.08.2026 01:22
Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin, Lyon maçı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Fransız temsilcisi Lyon'u ağırladı.
Chobani Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.
Sarı-lacivertlilerin futbol direktörü Oğuz Çetin, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.
Çetin şöyle konuştu:
"DAHA ETKİLİ OLMALIYIZ"
"1 hafta içinde 3. maçımıza çıktı. Mücadele açısından maksimum seviyedeydik. Memnun edici bir durum. Ancak oyun anlamında daha etkin olması için, kat edilmesi gereken süre var. Üçüncü bölgede daha etkili olmalıyız. Bu tip maçlarda skoru da elde etmemiz lazım. Biz Lyon'a turu geçmek için gideceğiz. İnancımız yüksek."
TFF'YE TEPKİ
"Büyük Fenerbahçe Kulübü, önünde olan zorlu süreç açısından, özellikle 17 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne girme açısından bir talepte bulundu. Bu talebi durup dururken yapmadık. Sturm Graz maçı sonrası Gençlerbirliği ayın 15'inde, Lyon maçı 18'inde takımın fiziksel olarak rejenere olması, hazırlık yapması, seyahat süreleri bizim için büyük bir handikaptı. Bir kez bir şey talep ettik. TFF bizim önemli gerekçelerimize ret cevabı verdi. Bu ret cevabı veren TFF'den bir şey talep etmeyi doğru bulmuyorum. Sayın başkanımız ile ilk günden itibaren bu talepleri hiçbir şekilde yapmayacağımızı beyan ediyorum. Böyle bir talebimiz yok. Kendimize olan inancımızla Konyaspor maçına çıkar kazanırız, hemen arkasından Lyon maçına gider turlarız. Kararlıyız. Böyle bir talebimiz hiçbir zaman olmadı. Bu retten sonra o kurumdan başka bir talepte bulunmak doğru olmaz."
"ASENSIO EN DEĞERLİMİZ"
"Bazı oyuncularımızın hazırlık sürecinde sezona geç başlaması, form grafiklerini aşama aşama artırdıkları için fiziksel sıkıntıları var. Lukaku'nun da hazırlığa ihtiyacı var. Bugün 15 dakika, sonra 20-30 dakika. Onu koruyarak maç ritmini sağlayacaksak aynısı da Asensio ile ilgili. Geçen sene sakatlandı ve uzun süre futbol oynayamadı. Takıma katıldıktan sonra kendisini fiziksel olarak hazırlama sürecinde. Ben de TV'de yorumcuyken MArco der başka bir şey demezdim. Onun da bu süreci adım adım yaşaması, istenen form grafiğini yakalaması lazım. Asensio en değerli oyuncumuz, vazgeçilmez oyuncumuzdur. İsmail Kartal'ın da vazgeçilmez oyuncusu ama her oyuncunun süreye ihtiyacı var. Nene'yi de gördünüz, ameliyat sonrası adım adım gelmeye başladı. Yüzde yüz hazır olmamasına rağmen ilk maçına çıktı, adım adım ilerleyecek. Bu haftalar zorlu haftalar oyuncular için. Oyuncuların kendilerini yüzde yüz fit duruma gelene kadar sancılı süreçleri yaşayacak. Asensio çok önemli oyuncu. Form grafiğini yükseltmek için sürece ihtiyacı var. Adım adım yükseltiyor."
TRANSFER CEVABI
Soru: "Fenerbahçe'nin Ake ve Skriniar'ın arkasına yerli stoper takviyesi yapması söz konusu olabilir mi?"
Oğuz Çetin: "Her şey söz konusu. 2 Eylül'de transfer bitmeden her bölge için çalışıyoruz. Çalışmalar sürdürülüyor. Neticesini alırız."