Fenerbahçe'den transfer açıklaması. "İlk maça yetişemeyecekler"

"TFF tarafından açıklanan bir takvim var. Transfer dönemi 22 Haziran’da başlıyor ve 4 Eylül’de sona eriyor. Dolayısıyla bizim transfer dönemimiz de 22 Haziran’da başlamış oluyor. Transfer konusunda herhangi bir gecikme söz konusu değil; transferlerimiz yetişecek.”