Fenerbahçe'den transfer açıklaması. "İlk maça yetişemeyecekler"
17.06.2026 14:53
Fenerbahçe cephesinden Şampiyonlar Ligi'ndeki ön eleme eşleşmesinin ardından transfer açıklaması geldi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci eleme turu kura çekimi yapıldı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyinde bir numaralı turnuvasının ikinci eleme turu kurası, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde çekildi.
Lig aşamasından turnuvaya katılan Fenerbahçe, Polonya ekibi Gornik Zabrze ile eşleşti. İkinci eleme turu maçları, 21-22 ve 28-29 Temmuz'da oynanacak.
Bu eşleşmenin ardından Fenerbahçe Başkan Vekili Barış Göktürk açıklamalarda bulundu.
HT Spor'a konuşan Göktürk şu ifadeleri kullandı:
“Fenerbahçe için rakip fark etmez, biz Fenerbahçe’yiz. Karşımıza Polonya ekibi çıktı. Bir üst tura çıkmayı temenni ediyoruz. Dünya Kupası’nda bazı oyuncularımız var, muhtemelen ilk maça yetişemeyecekler. Ancak biz gerekli hazırlıkları yapıyoruz."
"Sayın Başkanımızın önceden verdiği talimat doğrultusunda, transfer sezonu başladıktan sonra takımın ana omurgasını oturtacağız. 21-22’sindeki maç öncesinde hazır olacağımızı düşünüyorum. Futbol aklı çalışmalarımızı seçim öncesinde başlatmıştık, şu anda da burada devam ediyor."
"TFF tarafından açıklanan bir takvim var. Transfer dönemi 22 Haziran’da başlıyor ve 4 Eylül’de sona eriyor. Dolayısıyla bizim transfer dönemimiz de 22 Haziran’da başlamış oluyor. Transfer konusunda herhangi bir gecikme söz konusu değil; transferlerimiz yetişecek.”