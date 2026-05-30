Fenerbahçeli futbolcu milli takım kampında imaj değiştirdi. Yeni saç rengini görenler bir daha baktı
30.05.2026 17:34
Fenerbahçeli futbolcu Mert Müldür, Dünya Kupası öncesi milli takım kampında imaj değişikliğine gitti.
2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında 1 Haziran Pazartesi günü Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde Kuzey Makedonya ile karşılaşacak A Milli Takım, 22 Mayıs'tan itibaren antrenmanlarını gerçekleştirdiği Riva'da bugün kampa girdi.
A Milli Takım aday kadrosunda yer alan 35 futbolcu, öğle saatlerinde TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplandı. İlk çalışma, saat 18.15'te ilk 15 dakikası basına açık olarak yapıldı.
Antrenmanı izlemek üzere gelen Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Başkan Vekili Fuat Göktaş, Genel Sekreter Abdullah Ayaz, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, teknik heyet ve futbolcularının katılımıyla idman öncesinde bayramlaşma merasimi gerçekleştirildi.
Milli futbolcular Arda Güler ve Yusuf Akçiçek, medya mensuplarına lokum ikram etti.
Bireysel çalışmalarını fitness salonunda gerçekleştiren Ay-Yıldızlılar, antrenman sahasında ise teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde ısınmanın ardından pas, sürat ve taktik uygulamalar yaptı.
Hakan Çalhanoğlu takımdan ayrı antrenman yaparken, tedavisi süren Ferdi Kadıoğlu, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu ve Mustafa Eskihellaç idmana katılmadı.
Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Yıldız takımın çalışmasını saha kenarından izledi.
MERT MÜLDÜR'ÜN SAÇ RENGİ DİKKAT ÇEKTİ
A Milli Takım aday kadrosunda bulunan Fenerbahçeli futbolcu Mert Müldür'ün yeni imajı dikkatlerden kaçmadı.
Başarılı futbolcunun turnuva öncesinde saçlarını sarıya boyattığı görülürken, yaptığı imaj değişikliği sosyal medyada çokça konuşuldu.