Fenerbahçeli İsmail Yüksek dünyaevine girdi. Ünlü isimler ve futbolcular düğüne akın etti
18.07.2026 22:49
Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İsmail Yüksek, hayatını Esen Matraş ile birleştirdi.
Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu İsmail Yüksek, Esen Matraş ile evlendi.
Çiftin nikah şahitliğini nikah şahitliğini Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, kulübün önceki başkanı Ali Koç eski bakanlardan AK Parti Milletvekili Faruk Çelik ile iş insanı Ziya Eren yaptı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ve ekibi düğünde yer alırken, takım arkadaşları da Yüksek'i yalnız bırakmadı.
Çiftin aileleri ve yakınlarının yanı sıra çok sayıda davetlinin bulunduğu düğünde İsmail Yüksek'in A Milli Takım'dan arkadaşları Uğurcan Çakır ve Abdülkerim Bardakcı da törende yer aldı.