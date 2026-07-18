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Fenerbahçeli İsmail Yüksek dünyaevine girdi. Ünlü isimler ve futbolcular düğüne akın etti

18.07.2026 22:49

NTV - Haber Merkezi

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Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İsmail Yüksek, hayatını Esen Matraş ile birleştirdi.

Fenerbahçeli İsmail Yüksek dünyaevine girdi. Ünlü isimler ve futbolcular düğüne akın etti
Resmi Kurum

Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu İsmail Yüksek, Esen Matraş ile evlendi.

Fenerbahçeli İsmail Yüksek dünyaevine girdi. Ünlü isimler ve futbolcular düğüne akın etti 1
Resmi Kurum

Çiftin nikah şahitliğini nikah şahitliğini Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, kulübün önceki başkanı Ali Koç eski bakanlardan AK Parti Milletvekili Faruk Çelik ile iş insanı Ziya Eren yaptı.

Fenerbahçeli İsmail Yüksek dünyaevine girdi. Ünlü isimler ve futbolcular düğüne akın etti 2
Resmi Kurum

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ve ekibi düğünde yer alırken, takım arkadaşları da Yüksek'i yalnız bırakmadı.

Fenerbahçeli İsmail Yüksek dünyaevine girdi. Ünlü isimler ve futbolcular düğüne akın etti 3
Resmi Kurum

Çiftin aileleri ve yakınlarının yanı sıra çok sayıda davetlinin bulunduğu düğünde İsmail Yüksek'in A Milli Takım'dan arkadaşları Uğurcan Çakır ve Abdülkerim Bardakcı da törende yer aldı.

Fenerbahçeli İsmail Yüksek dünyaevine girdi. Ünlü isimler ve futbolcular düğüne akın etti 4
Resmi Kurum
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