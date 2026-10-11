Fenerbahçeli isme çarpıcı benzetme. "Vinicius olayı gibi"

"Kerem Aktürkoğlu'na operasyon yapılmış. Ayağına, bileğine, dizine, görüş açısına, topu kontrolüne bir şeyler yapılmış. Bu Vinicius olayı var ya, bence Kerem'le ilgili konuşulması lazım. Gerçekten yine bugün çok kötüydü. Kerem kötü de olsa çatala bir top atar. Bugün yine bir pozisyona girdi ikinci yarıda. Topu bir çekti auta attı. Vur kaleci tutsun, vur direkten dönsün... Sonuçta milli takım oyuncusu, girdiği pozisyonları gol atsın isterim. Bunlar sonra moral olarak milli takımımıza yansıyor."