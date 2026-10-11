Fenerbahçeli isme çarpıcı benzetme. "Vinicius olayı gibi"
11.10.2026 13:40
Fenerbahçe'nin Rizespor deplasmanında 3 puanı 3 golle aldığı maçın ardından sarı-lacivertli futbolcu için dikkat çeken bir yorum yapıldı.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanına çıktı.
Sarı-lacivertliler, mücadeleden 3-0'lık galibiyetle ayrıldı ve milli aradan 3 puanla döndü.
Spor yorumcusu Nihat Kahveci, Fenerbahçe'nin galibiyetini Kontraspor YouTube kanalında değerlendirdi.
Kahveci, sarı-lacivertlilerde maça ilk 11'de başlayan Kerem Aktürkoğlu'nun performansını eleştirdi.
İşte Nihat Kahveci'nin sözleri:
"Dua etsinler Ederson bu sene geldi, Ederson bu sene var. Geçen sene o Galatasaray maçında atılmak için yaptıkları... Gitse neden gitti denmez ama bu sene iyi oynuyor."
"EN KÖTÜSÜ YİNE KEREM'Dİ"
"Oğuz Aydın oyuna girdi, 7 dakikada 7 bin dakikalık Kerem Aktürkoğlu katkısı sağladı; 1 gol, 1 asist. İrfan Can Kahveci... 'Kahveci'ler kötü gol atmaz derim yine güzel golle döndü. Lukaku da gol atabilirdi. Bana göre Fenerbahçe'nin en kötüsü yine Kerem'di, 3-0'a kadar oyunda kaldı."
"VINICIUS OLAYI GİBİ KONUŞULMASI LAZIM"
"Kerem Aktürkoğlu'na operasyon yapılmış. Ayağına, bileğine, dizine, görüş açısına, topu kontrolüne bir şeyler yapılmış. Bu Vinicius olayı var ya, bence Kerem'le ilgili konuşulması lazım. Gerçekten yine bugün çok kötüydü. Kerem kötü de olsa çatala bir top atar. Bugün yine bir pozisyona girdi ikinci yarıda. Topu bir çekti auta attı. Vur kaleci tutsun, vur direkten dönsün... Sonuçta milli takım oyuncusu, girdiği pozisyonları gol atsın isterim. Bunlar sonra moral olarak milli takımımıza yansıyor."
"BEMİM AKLIM ALMIYOR"
"Kerem çok kötü ama 88 dakika oynuyor, sahada kalabiliyor, benim aklım almıyor! Şimdi bu Oğuz'u 7 dakika izleyen Fenerbahçeli taraftarlar "İsmail hocam yendik, son 2 maçta 11 gol attık ama Oğuz daha çok oynamalı" demiyor mu? Ya da "Nene'yi neden oyuna almıyorsun?" demiyorlar mı?"
VINICIUS JUNIOR İDDİASI NEDİR?
İspanyol basını, Real Madrid'in dünyaca ünlü yıldızı Vinicius Junior ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atmıştı.
Haberde bazı kişilerin, yıldız futbolcunun Dünya Kupası'nın ardından öldürüldüğünü ve yerine fiziksel olarak benzer bir kişinin geçirildiğini öne sürdüğü yazılmıştı.