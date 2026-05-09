Fenerbahçeli taraftarlar, Galatasaray'ın kutlamasına katıldı

09.05.2026 23:36

IHA

Galatasaray’ın şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından sokaklara çıkan taraftarlar kutlama yaparken, bazı Fenerbahçelilerin de eğlenceye katıldığı görüldü.

Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında Galatasaray, sahasında Antalyaspor’u 4-2 mağlup ederek sezonun bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Şampiyonluğun ardından Karabük’ün Safranbolu ilçesinde kutlamalar yapıldı. İlçe merkezinde bir araya gelen sarı-kırmızılı taraftarlar meşaleler yakıp tezahüratlar eşliğinde şampiyonluğu kutladı.

Kutlamalar sırasında bazı Fenerbahçe taraftarlarının da eğlenceye katıldığı görüldü.

Sarı-lacivertli taraftarlar, uzun yıllardır yaşayamadıkları şampiyonluk sevincini Galatasaray’ın şampiyonluğunda yaşamaya çalıştıklarını ifade etti.

Kutlamalar gece geç saatlere kadar sürerken, bölgede polis ekipleri güvenlik önlemleri aldı.

