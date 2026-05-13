Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandıran paylaşım. Hakan Safi'den 9 numara mesajı
13.05.2026 18:31
Fenerbahçe'de başkan adayı Hakan Safi'nin iletişim hesabından yapılan paylaşım, sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandırdı.
Fenerbahçe'de camia, 6-7 Haziran'da gerçekleştirilecek olan seçime odaklandı.
Hakan Safi ile Aziz Yıldırım, yapılacak seçimde adaylıklarını açıklamış ve çalışmalarına başlamıştı.
AZİZ YILDIRIM'IN PLANI
Aziz Yıldırım'ın 18 Mayıs'ta basın toplantısı düzenlemesi beklenirken, teknik direktör adayı ve transferlerini seçim sonrasında açıklayacağı iddia edilmişti.
HEYECANLANDIRAN PAYLAŞIM
Bir diğer aday Hakan Safi ise sosyal medyadan iletişim hesabını duyurdu. Safi'nin iletişim hesabından yapılan paylaşım, Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandırdı.
9 NUMARA MESAJI
Paylaşımda yer alan videoda soyunma odasına asılan 9 numaralı forma sarı-lacivertli taraftarların dikkatini çekti.
LEAO VE VLAHOVIC İDDİASI
Seçim için çalışmalarını sürdüren Hakan Safi'nin Milan'da forma giyen kanat oyuncusu Rafael Leao ve Juventus ile sözleşmesi sona eren Dusan Vlahovic ile görüşme yaptığı öne sürülmüştü.
İLK PLAN YABANCI AMA...
Ayrıca Safi'nin teknik direktör için ilk adayının üst düzey yerli bir isim olduğu ancak yerli tercihine gidilmesi durumunda İsmail Kartal'ı takımın başına getireceği iddia edilmişti.