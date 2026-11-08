Fenerbahçeli yıldız, dört dünya devini sıraya dizdi
08.11.2026 15:08
Teknik direktörlük görevine Emre Belözoğlu'nu getiren Fenerbahçe'de ara transfer dönemi için ciddi bir hareketlilik mevcut.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasındaki Liverpool galibiyetiyle dikkat çeken Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Teknik direktörlük görevine Emre Belözoğlu'nu getiren sarı-lacivertliler, bir yandan zirveye yaklaşmayı hedeflerken diğer taraftan da ara transfer dönemi hazırlığı yapılıyor.
Son dönemdeki performansıyla adından fazlasıyla söz ettiren Archie Brown, dünya devlerinin radarına girdi.
Fichajes'in haberine göre Liverpool, sol bek oyuncusu için girişimlere başladı.
Haberin devamında İngiliz ekibinin bu transferdeki rakiplerinin Manchester United, Chelsea ve Milan olduğu yazıldı.
Brown'ın İtalya Ligi Serie A yerine İngiltere Premier Lig'de forma giyme isteğinin olduğu aktarıldı.
Öte yandan Fenerbahçe'nin İngiliz futbolcuyu bırakmaya niyetinin olmadığı ve özellikle ocak ayında kendisini dokunulmaz olarak gördüğü belirtildi.
Sarı-lacivertlilerin Brown için pazarlık kapısını 30 milyon euro karşılığında açabileceği daha önce iddia edilmişti.
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 16 maçta forma giyen 24 yaşındaki futbolcu, 3 gol - 2 asistlik bir performans sergiledi.
BROWN'IN KARİYERİ
Futbolculuğa İngiltere'de Derby altyapısında başlayan Brown, 2021 yazında İsviçre ekibi Lausanne-Sport'a transfer oldu.
İsviçre'de geçirdiği 2 sezonun ardından 2023 yazında Belçika ekibi Gent'e 4 milyon euro bedelle imza atan başarılı futbolcu yine 2 sezon sonra 8 milyon euro karşılığında Fenerbahçe'ye transfer oldu.
Fenerbahçe'ye transferi esnasında Milan da sürece dahil olmuş ancak Brown, sarı-lacivertlileri seçmişti.