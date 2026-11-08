Fenerbahçeli yıldız, dört dünya devini sıraya dizdi

Öte yandan Fenerbahçe'nin İngiliz futbolcuyu bırakmaya niyetinin olmadığı ve özellikle ocak ayında kendisini dokunulmaz olarak gördüğü belirtildi.

Sarı-lacivertlilerin Brown için pazarlık kapısını 30 milyon euro karşılığında açabileceği daha önce iddia edilmişti.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 16 maçta forma giyen 24 yaşındaki futbolcu, 3 gol - 2 asistlik bir performans sergiledi.