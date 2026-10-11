Fenerbahçeli yıldıza büyük övgü. "Bu adam kaç yaşında ya"
11.10.2026 09:22
Son Güncelleme: 11.10.2026 09:44
Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Rizespor'u farklı geçerken dikkat çeken yorumlar yapıldı.
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
Sarı-lacivertliler, Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan müsabakadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı ve milli aradan 3 puanla dönmüş oldu.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Marco Asensio, 83. dakikada İrfan Can Kahveci ve 87. dakikada Oğuz Aydın kaydetti.
Konuk ekip, bu skorun ardından üst üste 2. kez kazandı ve puanını 13'e yükselterek maç fazlasıyla 3. sırada yer aldı. 2 maçtır kazanamayan Rizespor ise 10 puanla 9. basamakta yer buldu.
Spor yazarları, Fenerbahçe'nin Rize'deki 3 puanını ve performansını köşelerinde değerlendirdi.
İşte yapılan yorumlar:
"RİSK ELİNDEYDİ"
Mert Aydın/Milliyet: "Fenerbahçe’de orta saha, top kaybı konusunda büyük sıkıntı yaşarken Asensio gol dışında oyunun içine giremedi. İspanyol oyuncunun çıkıp İrfan Can’ın maça dahil olmasıyla dengeyi yeniden buldu Fenerbahçe. Zaten onun golü de Fenerbahçe’nin galibiyeti netleştirmesini sağladı.
Fenerbahçe’nin hafta içinde Aston Villa maçı var. Hocanın ve oyuncuların bunu düşünmesini anlayabiliyorum. Ama hiçbir maç gol atıp üstüne yatarak kazanılamıyor. Fenerbahçe, o riski eline alarak oynadı tüm maçı. 3 puan geldi ama gerekli dersleri çıkarması lazım hocanın. Çünkü Şampiyonlar Ligi’nde maçlar bitmiyor. Hepsinin öncesinde sonrasında sıkıntı yaşanacaksa, Fenerbahçe için işler hiç de kolay olmayacak."
"TEK DOĞRUSU VAR"
Ömer Üründül/Sabah: "Öncelikle İsmail Kartal'a sormak istiyorum, milli takımlara giden oyuncular dışında eldekiler 15 gün ne yaptılar? Greenwood'un yürüyecek hali yok. Oğuz gibi önemli bir oyucu varken bu kadar kötü oynayan Greenwood 80. dakikaya kadar nasıl oyunda kalır? Guendouzi de hiç çalışmamış. Keza Semedo aynı şekilde. Sadece işi idare etti. Biraz Brown ile Ake vasatı aştılar. Kante de eski gücünde değildi ama deneyimiyle faydalı oldu.
Kerem Aktürkoğlu çok hırslı ve çalışkandı. Ama üstündeki o baskıyı bir türlü atamıyor. Net gol pozisyonlarında üzerine sanki bir şey çöküyor. Asensio her zaman söylediğim gibi yine kaçak dövüştü. Yürüye yürüye oynayan bir yetenek. İsmail Kartal'ın bence tek doğrusu, maç kritik giderken, rakip tehlikeler yaratırken Asensio- İrfan Can Kahveci değişikliği yapmasıydı.
Günümüz futbolunun istediği atletizme uygun 3 futbolcu İsmail, Bartuğ ve Oğuz. 3'ü de kulübedeydiler. Dün geceki kadro yapısıyla Fenerbahçe'nin zor rakipler karşısında başarılı olması mümkün değil. Fenerbahçe için gecenin en güzel yanı, İrfan Can ve Oğuz'un attığı mükemmel gollerdi."
"İRFAN CAN VE OĞUZ KURTARDI"
Ahmet Çakar/Sabah: "F.Bahçe asla iyi oynamadı ve 75-80 dakika F.Bahçe diye bir takım 1-0 önde olmasına rağmen sahada yoktu. Rizespor ile F.Bahçe'nin en önemli farkı, hücum oyuncularının becerisi. Rizespor çok yakaladı, atamadı ama son bölümde İrfan Can ve Oğuz oyuna girip zor maçı hem de çok zor maçı bitiriverdiler.
F.Bahçe maça neredeyse golle başladı. Asensio vurdu, top Rize defansına çarpıp şansın yardımıyla da gol oldu. İşte bu dakikadan sonra F.Bahçe hiçbir şey yapmadı, yapamadı. İleride top tutamadı, inanılmaz top kayıpları yaptılar, Kerem neredeyse tüm maç Rizesporlu bir oyuncu gibi oynayıp abuk subuk işler yaptı. Hele hele son 15 dakikada Rizespor öyle bir gol kaçırdı ki atsa, F.Bahçe maçı asla kazanamazdı. Tüm F.Bahçe camiası, 'Yersek çıkartamayız, galiba da yiyeceğiz' derken önce İrfan Can, ardından da Oğuz'un mükemmel vuruşları, çok zor maçı, F.Bahçe'nin çok kötü oynadığı bir müsabakayı kurtarıverdi. Hakem açısından maç çok iyi geçti.
Zor pozisyon olmadı, oyuncular iyi niyetliydi, dolayısıyla hakem Ozan Ergün de kusursuza yakın bir maç yönetti."
"BU ADAM KAÇ YAŞINDA YA"
Abdullah Ercan/Takvim: "Deplasmanda 3-0 kazanmak çok kıymetli. Çarşamba gününü düşünerek zaman zaman tempoyu düşürmeyi anlayışla karşılıyorum. Görünen o ki lig yavaş yavaş şekillenmeye başladı. Bu yıl üst tarafta 4 takımın yarışacağı bir şampiyonluk mücadelesi olacak. Çok zorlu bir ekim ayı var Fenerbahçe için. Burayı en az hasarla atlatan takım yarışta avantajlı duruma geçebilir. Çünkü bu maçların içinde bir de derbi olacak.
Fenerbahçe'nin zorlandığı dakikalarda Ederson sahne aldı. Maşallah bu sene çok iyi oynuyor. Bu Kante kaç yaşında ya! Hayran oldum. Sahada basmadık yer bırakmadı. Asensio'nun dönüşüne de sevindim. Fenerbahçe'nin oyununa katkı yapacak.
Son sözüm F.Bahçe ikinci yarıdan zorlandığı bir deplasmandan 3 puanı 3 golle almayı başardı."
"10 NUMARA KONFORU"
Serkan Akcan/Fanatik: "Asensio, Fenerbahçe’nin en yetenekli futbolcusu ve o sahadayken takım arkadaşlarının maçı kazanacaklarına olan inanç katsayısı yükseliyor. Rize’de yine orta sahanın en derinine kadar indi, topu cesaretle talep etti, blok arasındaki bağlantıları yaptı. Dün 40 günlük aradan sonra ilk maçı olmasına rağmen, maçın en önemli aksiyonuna imzasını koydu, golünü attı. Sakatlıktan döndüğü için dün bir saat sahada kalabildi ama maç temposunu yakaladığında tüm planın işleticisi olacaktır.
İsmail hoca Asensio’yu çıkarıp İrfan Can'ı oyuna alarak takımının 10 numara konforunu sürdürmek istedi. Bunda da muradına erdi. İrfan, Asensio’dan aldığı formanın hakkını verdi, nefis bir golle maçın fişini çekti.
Dün maça başlayanlar arasında Vedat, Greenwood, Kerem vasatın altında kaldılar. Kerem’in formsuzluğu, şanssızlığıyla yarışır halde. Dün Asensio’nun golünde asist ona yazıldı ama maçın genelinde girdiği net pozisyonları öylesine basit harcadı ki kaçanlara herkesten çok kendi şaşırdı.
Greenwood’un yerine Oğuz girip sağ forvete geçtiği anda Fenerbahçe ön alan baskısıyla top kazandı, bu sayede iki gol birden buldu. Ve biri de Oğuz’dan geldi. Oğuz hangi maçta kaç dakika alırsa alsın hep aynı performansı vermeye çalışıyor. Mental olarak hiç düşmüyor oluşu en büyük artısı."