Fenerbahçeliler "Bitti" derken yine o kulüp devrede. Mason Greenwood için ortalık karıştı
09.07.2026 20:20
Fenerbahçe'nin uzun süredir transfer gündeminde yer alan Mason Greenwood için dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
Yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabını Avusturya'da sürdüren Fenerbahçe'de transfer için hareketli saatler yaşanıyor.
Kadrosuna birçok takviye yapan sarı-lacivertlilerin bir süredir gündeminde yer alan Mason Greenwood için çarpıcı bir haber gündeme geldi.
ATLETICO'DAN TEKLİF
Fransız basınından L'Equipe'in haberine göre Atletico Madrid, Mason Greenwood için Marsilya'ya 45 milyon euro bonservis ve 5 milyon euro'luk bonus teklif etti.
İspanyol devinin İngiliz futbolcuya ise 5-6 milyon euro net maaş ve imaj haklarından pay içeren 5 yıllık sözleşme teklif ettiği aktarıldı.
GREENWOOD'UN İSTEĞİ
Atletico Madrid'in Greenwood ile yaptığı görüşmede Griezmann'ın yerini alabileceği ve bir idol olabileceği konusunda ikna etmek için çabaladığı yazıldı.
Haberin devamında Greenwood'un da daha önce oynadığı La Liga'da yeniden boy göstermek istediği belirtildi.
LOOKMAN'DA DA DEVREYE GİRMİŞTİ
Atletico Madrid, geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde Fenerbahçe'nin de istediği Ademola Lookman'ı kadrosuna katarak sarı-lacivertlilere engel olmuştu.
FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİ
Fenerbahçe'nin ise 40 milyon euro artı bonusların yer aldığı bir teklif sunduğu, Greenwood'a da yıllık 8 milyon euro'dan 4 sezonluk bir öneri yaptığı ifade edilmişti.
Ayrıca sarı-lacivertlilerin bonservisten yüzde 40 payı olan Manchester United ile de ayrıca görüştüğü öne sürülmüştü.