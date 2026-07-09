Fenerbahçeliler "Bitti" derken yine o kulüp devrede. Mason Greenwood için ortalık karıştı

Fransız basınından L'Equipe'in haberine göre Atletico Madrid, Mason Greenwood için Marsilya'ya 45 milyon euro bonservis ve 5 milyon euro'luk bonus teklif etti.

İspanyol devinin İngiliz futbolcuya ise 5-6 milyon euro net maaş ve imaj haklarından pay içeren 5 yıllık sözleşme teklif ettiği aktarıldı.