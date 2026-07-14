Fenerbahçeliler bu anı bekliyordu, ilk fotoğraf geldi

Formayı giyen yıldız futbolcu şu sözleri dile getirdi:



“Merhaba Fenerbahçe taraftarı. Son haftalarda bana gösterdiğiniz destek için çok teşekkür etmek istiyorum. Burada olduğum için çok mutluyum. Umarım harika bir sezon geçirebiliriz.”