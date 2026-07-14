Fenerbahçeliler bu anı bekliyordu, ilk fotoğraf geldi
14.07.2026 18:32
Son Güncelleme: 14.07.2026 18:56
Fenerbahçe'nin yeni transferi Greenwood, Fenerbahçe formasını giydi.
Fenerbahçeliler Mason Greenwood transferinde mutlu sona ulaştı.
Greenwood sarı lacivertliler için yola çıktı. Yıldız futbolcu Fenerbahçe formasını da giydi.
Greenwood'un 23.45 sularında İstanbul'da olması bekleniyor.
"BURADA OLDUĞUM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"
Formayı giyen yıldız futbolcu şu sözleri dile getirdi:
“Merhaba Fenerbahçe taraftarı. Son haftalarda bana gösterdiğiniz destek için çok teşekkür etmek istiyorum. Burada olduğum için çok mutluyum. Umarım harika bir sezon geçirebiliriz.”
MALİYETİ
Sarı-lacivertliler Marsilya ile 40 milyon euro bonservis artı 2 milyon euro şarta bağlı bonus karşılığı el sıkıştı.
Greenwood'un Fenerbahçe'den yıllık 10 milyon euro kazanacağı ifade edilirken, sarı-lacivertlilerin oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalayacağı kaydedildi.
Fenerbahçe'de futboldan sorumlu yönetici Cihan Kamer ve futbol direktörü Oğuz Çetin, transferi noktalamak için Marsilya'ya gitmişti.
KARİYERİ
Kariyerine Manchester United'da başlayan futbolcu, ardından Gatafe ve Marsilya formaları giymişti.
Genç futbolcu kariyerinde çıktığı 293 maçta 137 gol 46 asistlik performans sergilemişti.