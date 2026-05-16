Fenerbahçe'nin anlaştığı golcü açıklandı. Sadettin Saran bizzat görüştü, transfer yeni yönetime kaldı
16.05.2026 14:57
Süper Lig'de bu sezonun ikinci devresinde santrfor eksiği yaşayan Fenerbahçe'de mevcut başkan Sadettin Saran'ın anlaştığı golcü belli oldu.
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Eyüpspor'u konuk edecek olan Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.
Sarı-lacivertlilerde camia seçim atmosferine girerken, mevcut başkan Sadettin Saran'dan dikkat çeken bir hamle geldi.
FENERBAHÇE ANLAŞMAYA VARDI
TRT Spor'un haberine göre Fenerbahçe, Borussia Dortmund'da forma giyen santrfor Serhou Guirassy ile bireysel şartlarda prensip anlaşmasına vardı.
SARAN BİZZAT GÖRÜŞTÜ
Haberin devamında sarı-lacivertlilerin mevcut başkanı Sadettin Saran'ın oyuncuyla bizzat görüştüğü aktarıldı.
Gineli golcünün temsilcisinin, Borussia Dortmund'un bonservis kolaylığı sağlayacağını Saran'a bildirdiği kaydedildi.
KARAR YENİ YÖNETİMDE
Yıldız futbolcunun transfer kararını yeni yönetimin verececeği yazıldı.
SEÇİM NE ZAMAN?
Fenerbahçe'de Olağanüstü Seçimli Kongre, 29-30 Mayıs'ta gerçekleşecek. Çoğunluğun sağlanamaması halinde 6-7 Haziran tarihlerinde sayıya bakmaksızın yapılacak.
Sarı-lacivertlilerdeki seçimde Hakan Safi ve Aziz Yıldırım, başkanlık için adaylıklarını açıklamıştı.