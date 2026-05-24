Fenerbahçe'nin Avrupa yolculuğu başlıyor. İşte muhtemel rakipler

24.05.2026 21:43

Son Güncelleme: 24.05.2026 21:56

Batuhan Durmuş

Süper Lig'i ikinci sırada bitiren ve Şampiyonlar Ligi'nde oynamaya hak kazanan Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri netleşti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. turdan başlayacak Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu. Kura 17 Haziran'da çekilecek.

 

Sarı lacivertliler ilk maçını 21-22 Temmuz'da rövanşı 28-29 Temmuz'da oynayacak.

2. ÖN ELEME TURU

 

Hearts (İskoçya)

 

Gornik Zabrze (Polonya)

3. ÖN ELEME TURU

Union St. Gilloise (Belçika)

 

Sparta Prag (Çekya)

 

NEC Nijmegen (Hollanda)

 

Sturm Graz / Hearts / Gornik Zabrze

 

PLAY-OFF TURU

Lyon

 

Olympiakos

 

Bodo/Glimt

TARİHLER

2. ÖN ELEME

 

Kura Tarihi: 17 Haziran

 

Maç Tarihleri: 21-22 / 28-29 Temmuz

 

3. ÖN ELEME 

 

Kura Tarihi: 20 Haziran

 

Maç Tarihleri: 4-5 Ağustos / 11 Ağustos

 

PLAY-OFF 

 

Kura Tarihi: 3 Ağustos

 

Maç Tarihleri: 18-19 Ağustos / 25-26 Ağustos