Fenerbahçe'nin Avrupa yolculuğu başlıyor. İşte muhtemel rakipler
24.05.2026 21:43
Son Güncelleme: 24.05.2026 21:56
Süper Lig'i ikinci sırada bitiren ve Şampiyonlar Ligi'nde oynamaya hak kazanan Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri netleşti.
UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. turdan başlayacak Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu. Kura 17 Haziran'da çekilecek.
Sarı lacivertliler ilk maçını 21-22 Temmuz'da rövanşı 28-29 Temmuz'da oynayacak.
2. ÖN ELEME TURU
Hearts (İskoçya)
Gornik Zabrze (Polonya)
3. ÖN ELEME TURU
Union St. Gilloise (Belçika)
Sparta Prag (Çekya)
NEC Nijmegen (Hollanda)
Sturm Graz / Hearts / Gornik Zabrze
PLAY-OFF TURU
Lyon
Olympiakos
Bodo/Glimt
TARİHLER
2. ÖN ELEME
Kura Tarihi: 17 Haziran
Maç Tarihleri: 21-22 / 28-29 Temmuz
3. ÖN ELEME
Kura Tarihi: 20 Haziran
Maç Tarihleri: 4-5 Ağustos / 11 Ağustos
PLAY-OFF
Kura Tarihi: 3 Ağustos
Maç Tarihleri: 18-19 Ağustos / 25-26 Ağustos