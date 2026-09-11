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Fenerbahçe'nin beraberliği ülke puanını değiştirdi

11.09.2026 08:27

Son Güncelleme: 11.09.2026 09:11

NTV - Haber Merkezi

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Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde berabere kalması sonrası ülke puanı güncellendi.

Fenerbahçe'nin beraberliği ülke puanını değiştirdi
Anadolu Ajansı

UEFA Şampiyonlar Ligi ilk haftasında Galatasaray, Sporting'e 3-1 yenildi.

 

İtalya'nın Roma ekibini konuk eden Fenerbahçe ise organizasyona 1-1 beraberlikle başladı.

Fenerbahçe'nin beraberliği ülke puanını değiştirdi 1
Anadolu Ajansı

Fenerbahçe'nin İngiliz sol beki Archie Brown, Avrupa'da üst üste ikinci golünü kaydetti.

 

Sarı lacivertlilerin bu beraberliği sonrası UEFA ülke puanı değişti. 

UEFA ÜLKE PUANI 2
Anadolu Ajansı

UEFA ÜLKE PUANI

1- İngiltere | 102.907 puan

 

2- İtalya | 88.017 puan

 

3- İspanya | 83.243 puan

 

4- Almanya | 80.973 puan

 

5- Fransa | 68.439 puan

 

Fenerbahçe'nin beraberliği ülke puanını değiştirdi 3
Anadolu Ajansı

6- Portekiz | 64.950 puan

 

7- Belçika | 59.050 puan

 

8- Hollanda | 52.562 puan

 

9- Türkiye | 49.875 puan

 

10- Polonya | 45.125 puan

DİĞER AVRUPA MAÇI NE ZAMAN? 4
Anadolu Ajansı

DİĞER AVRUPA MAÇI NE ZAMAN?

Sarı lacivertliler, Şampiyolar Ligi'nin 2. haftasındada 14 Ekim Çarşamba günü Aston Villa ile deplasmanda karşılaşacak.