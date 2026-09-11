Fenerbahçe'nin beraberliği ülke puanını değiştirdi
11.09.2026 08:27
Son Güncelleme: 11.09.2026 09:11
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde berabere kalması sonrası ülke puanı güncellendi.
UEFA Şampiyonlar Ligi ilk haftasında Galatasaray, Sporting'e 3-1 yenildi.
İtalya'nın Roma ekibini konuk eden Fenerbahçe ise organizasyona 1-1 beraberlikle başladı.
Fenerbahçe'nin İngiliz sol beki Archie Brown, Avrupa'da üst üste ikinci golünü kaydetti.
Sarı lacivertlilerin bu beraberliği sonrası UEFA ülke puanı değişti.
UEFA ÜLKE PUANI
1- İngiltere | 102.907 puan
2- İtalya | 88.017 puan
3- İspanya | 83.243 puan
4- Almanya | 80.973 puan
5- Fransa | 68.439 puan
6- Portekiz | 64.950 puan
7- Belçika | 59.050 puan
8- Hollanda | 52.562 puan
9- Türkiye | 49.875 puan
10- Polonya | 45.125 puan
DİĞER AVRUPA MAÇI NE ZAMAN?
Sarı lacivertliler, Şampiyolar Ligi'nin 2. haftasındada 14 Ekim Çarşamba günü Aston Villa ile deplasmanda karşılaşacak.