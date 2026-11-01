Fenerbahçe'nin Göztepe yenilgisi sonrası çarpıcı tepki. "Kardeşim, biz seninle mi uğraşacağız?"
01.11.2026 08:56
Son Güncelleme: 01.11.2026 08:58
Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe'yi ağırlayan Fenerbahçe'nin öne geçmesine rağmen sahadan mağlubiyetle ayrılmasının ardından dikkat çeken değerlendirmeler yapıldı.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe'yi konuk etti.
Chobani Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Matteo Guendouzi'nin golüyle 1-0 önde kapatan sarı-lacivertliler, ikinci yarıda üst üste yediği gollere engel olamadı ve sahadan 2-1'lik yenilgiyle ayrıldı.
Bu skorun ardından zirvenin 9 puan gerisine düşen Fenerbahçe için dikkat çeken yorumlar yapıldı.
Spor yazarları, sarı-lacivertlilerdeki son durumu köşelerinde mercek altına aldı.
İşte yapılan değerlendirmeler:
"KUYT MI BAŞARILI OLACAK?"
Ömer Üründül/Sabah: "İsmail Kartal da bugün takımın başında görevde olsa dün gece aynı kadro ile başlardı. Ama ikinci devrede son bölümde hamleler çok gecikti. Oğuz tamamen oyundan düşmüştü. Lukaku yorulmuştu. Bu ikisini çıkarıp Nene ve Vedat hamlesi yapılmalıydı. Ayrıca orta sahada yine yorulan İrfan Can'ın yerine bir takviye gerekiyordu. Bunları yapamadı. Kuyt yönetime, "Bana güvenin" demişti. Ama ben de şunu diyorum; bugüne kadar ülkemize gelen 5 kariyerli Hollandalı teknik direktörden hiçbiri başarılı olamadı, Kuyt mı olacak?"
"AYNI TAS AYNI HAMAM"
Tayfun Bayındır/Milliyet: "Dün anladık ki bu sezon da o sezon değilmiş... Öncekilerden tek farkı havlunun bu kez kasım ayında atılması... Yıllardır şampiyonluk hayalleri kuran Fenerbahçe’de tas da aynı hamam da... Hamamın sahibi değişse de hikaye yine aynı... Bunca yatırım, bunca değişiklik ve bunca net söylenen şampiyonluk iddiasına rağmen ortaya çıkan futbol buysa söylenecek son söz “Sıradan bir takımdan ancak bu kadar olur”..."
"TAM BİR HAYAL KIRIKLIĞI"
Serkan Akcan/Fanatik: "Kerem’in formunda gözle görülür bir düşüş var. Sorun belli ki hocada değil, bizzat Kerem’in zihninde. Bu onu fiziksel açıdan da geri götürüyor. Futbolda her şey skor yapmak değil, sadece skorla yaşayan skorla da ölür. Bunu en iyi Kerem’in bilmesi gerekir. Skor yapamadığında bile verimli oynamayı başarabilmeli. Görünüşe göre taraftar nezdindeki kredisi de tükenmek üzere.
Fenerbahçe savunması için son süreçte Skriniar’ın performansı tam bir hayal kırıklığı. Geriden oyun kurarken verdiği hatalı pasları bir yana geri koşularda neredeyse tüm rakiplerine geçiliyor. Dün gece Arsmtrong’a açık alanda yenildi topu ağlardan çıkardı. 2 dakika sonra kornerde kendinden hayli kısa Henrique’ye vurdurduğu kafayla gole davetiye çıkardı. Buna mukabil Dirk Kuyt birkaç dakika sonra Oppong’u çıkarıp, Skriniar’ı sahada tuttu. Oppong savunmada en az hata yapan, işini en doğru icra edendi. Skiriniar’ın öne doğru çıkışlarında arkayı süpüren, geri koşularda rakibi yakalayan Oppong’tu. Ağrıları olduğu iddiasıyla oyundan alındı..."
"BEYAZ ATLI BİR PRENS YOK"
Mert Aydın/Milliyet: "Derbi yenilgisinin ardından Göztepe tarzı bir takımla oynamak kolay değildi. Hele hele hafta içinde de Liverpool maçı varken... Bir de üstüne Greenwood hastayken... İstek anlamında olumluydu Fenerbahçe. Basit top kayıplarıyla verilen pozisyonlar vardı. Ama girilen pozisyonlar da. Lukaku’nun çoktandır beklenen Sabonis asisti ve Guendouzi’nin vuruşu golü getirdi.
İkinci yarıda işler karıştı. Bir yanda Kerem’i ıslıklamayı daha çok tercih eden bir grup taraftar bir yanda giderek geniş boşluklar veren Fenerbahçe. Ederson’un yapabilecekleri de sınırlı. Guendouzi-Skriniar ortak hatasıyla gelen beraberlik ve ardından ikinci gol. Kontra golleriyle tanınan rakibe öndeyken verilen pozisyonlar falan filan. Ama bunlardan daha önemli olan stat, Maltepe’ye mi taşınsın tartışması, İsmail Kartal’ı kim getirdi, Acun’un locası falan filan. Buraya yetmeyecek kadar sorun var ve bunları çözecek bir beyaz atlı prens yok."
"BELİRSİZLİK TÜNELİ"
Cem Dizdar/Fanatik: "Dün akşam ilk devre Fenerbahçe neredeyse her istatistikte 3 kat daha üstünse de gol beklentisi yaratamamış, fakat derli toplu bir atakta golü bulmuştu. İkinci devre ise sonuçlandıramadığı pozisyonlarda tribünün Kerem Aktürkoğlu'na homurtusu yükselse de Fenerbahçe "Gol Beklentisi"ni epey yükseltti. Fakaaat... Fiziksel olarak iyi durumda olduğu bilinen Göztepe 60'tan sonra yükselirken, Fenerbahçe damla damla erimeye başladı. Nihayetinde Lukaku'yu bulma amaçlı Ederson uzun topu bileşik problemler sonucu gol olup, 2 dakika sonra gelen ikinci Göztepe golüyle de "erime" sonuçlanmış oldu! Başta işleri iyi gitmeyen Göztepe kısa sürede toparlanırken, yönetimleri değişse de eğilimleri değişmeyen Fenerbahçe yeni bir belirsizlik tüneline daha girdi."
"ÇAKRALARI KAPANMIŞ"
Halil Özer/Milliyet: "2. yarı Fenerbahçe için kabus gibi geçti. Takımın üstüne sıradanlık basmış, bıkmış gibi bir görüntü vardı. Ne istek ne ruh. Sadece teslimiyet vardı. Sanki maç ilk yarıda bitmiş gibi davrandılar. Göztepe gelmeye başladıkça Fenerbahçe'nin savunma hataları arka arkaya geldi. Hele Göztepe'nin ilk golü Fenerbahçe gibi bir takım için tam bir facia. Guendouzi'nin yaptığı garip bir hatanın ardından Skriniar o kadar ağır kaldı ki yani orada tam bir veteran oyuncu durumundaydı. Zaten o dakikaya kadar Fenerbahçe'yi Ederson ayakta tutmuş ve golü geciktirmişti. Ama artık bu defans hatalarına adamın da yapacak hiçbiri şeyi kalmamıştı.
Yani sonuç olarak sıradan, vasat, isteksiz bir görüntüde olan Fenerbahçe sonuna kadar haklı bir yenilgi aldı. Ancak tabii ki Kerem'in durum 1-0 iken direkten dönen topu maçın kader anıydı. Onu da unutmamak lazım. Tabi bir de Kuyt. Yahu takım belli durmuş hala oyuncu değişikliği için ne bekliyorsun. Kulübün her şeyi ile çakrası kapanmış. Ne diyelim?"
"ŞAMPİYONLUK ŞANSI BİTTİ"
Abdullah Ercan/Takvim: "Bu netice gösterdi ki Fenerbahçe milli arada takımın başına mutlaka bir hoca getirecek. Bu puan farkı kapanır mı? Bu sezon tek rakibin olmadığını düşünürsek bu oyunla beraber bir sezon daha şampiyon olamayacak bu kesin görünüyor. Rakibin hocası galip gelmek için 3 tane oyuncu değiştirdi. Fenerbahçe'yi sezon başından beri çalıştıran Kuyt hoca değiştirmiyor bu da ayrı bir konu. Fenerbahçe'den dün şunu bekledik. Yarım sıfır da olsa galibiyet ama maalesef oyuncular buna cevap vermekten çok uzak. Bence bu maçla birlikte şampiyonluk şansı bitti. Fenerbahçe taraftarına da üzülmemek elde değil. Tribünleri dolduran taraftarlar iyi bir skor için takımlarına destek verdi ama karşılığını alamadı. Bu gidişatın sonu gelecek adına gerçekten üzüntü verici."
"KARDEŞİM, BİZ SENİNLE Mİ UĞRAŞACAĞIZ?"
Emre Bol/Fotomaç: "Kerem Aktürkoğlu mevzusu can sıkıcı bir hal almaya başladı. Tribünlere el kol hareketi yapıyor, ardından taraftar ıslıklamaya başlıyor. Bana sorarsanız ikisi de yanlış. Ama Kerem'in yaptığı facia! Ya kardeşim biz senin bozuk psikolojinle mi uğraşacağız? Ya git ya da efendice topunu oyna. Yeter artık! 3 maçlık periyodu Kuyt'a bırakmak yönetimin büyük hatasıydı. Büyük kulüplerin her daim B planı olmalı. Bu kaybedilen puanlar direk yönetime yazar. 3 maç sonra hem lige hem Şampiyonlar Ligine bay bay derseniz, o koltukta oturamazsanız. Maç gidiyor, Oppong çıkıyor, Yiğit Efe giriyor. Allah aşkına biri bana bu değişikliği açıklasın. Skriniar'ı çıkarsan bir nebze anlarım. Vallahi kulüpte herkes kafayı yemiş durumda!"