Fenerbahçe'nin Göztepe yenilgisi sonrası çarpıcı tepki. "Kardeşim, biz seninle mi uğraşacağız?"

Serkan Akcan/Fanatik: "Kerem’in formunda gözle görülür bir düşüş var. Sorun belli ki hocada değil, bizzat Kerem’in zihninde. Bu onu fiziksel açıdan da geri götürüyor. Futbolda her şey skor yapmak değil, sadece skorla yaşayan skorla da ölür. Bunu en iyi Kerem’in bilmesi gerekir. Skor yapamadığında bile verimli oynamayı başarabilmeli. Görünüşe göre taraftar nezdindeki kredisi de tükenmek üzere.

Fenerbahçe savunması için son süreçte Skriniar’ın performansı tam bir hayal kırıklığı. Geriden oyun kurarken verdiği hatalı pasları bir yana geri koşularda neredeyse tüm rakiplerine geçiliyor. Dün gece Arsmtrong’a açık alanda yenildi topu ağlardan çıkardı. 2 dakika sonra kornerde kendinden hayli kısa Henrique’ye vurdurduğu kafayla gole davetiye çıkardı. Buna mukabil Dirk Kuyt birkaç dakika sonra Oppong’u çıkarıp, Skriniar’ı sahada tuttu. Oppong savunmada en az hata yapan, işini en doğru icra edendi. Skiriniar’ın öne doğru çıkışlarında arkayı süpüren, geri koşularda rakibi yakalayan Oppong’tu. Ağrıları olduğu iddiasıyla oyundan alındı..."