Fenerbahçe'nin gündemindeydi, Galatasaray devreye girdi. Ismaila Sarr için tarihi transfer yarışı
19.08.2026 20:08
Son Güncelleme: 19.08.2026 20:18
Transferde peş peşe sürprizler yaşanırken Galatasaray ile Fenerbahçe yıldız isim için karşı karşıya geldi.
Yaz transfer dönemi tüm hareketliliğiyle sürerken, birçok yıldız isim Türkiye'ye gelmeye devam ediyor.
Leandro Trossard, Mohamed Salah, Dusan Vlahovic, Mason Greenwood ve Romelu Lukaku gibi isimlerin Süper Lig'e transfer olması dünyada büyük yankı uyandırmıştı.
Transferin sessiz ekiplerinden Galatasaray ise henüz yalnızca Lesley Ugochukwu'yu kadrosuna katmıştı.
Aleksey Batrakov'u da transfer etmek üzere olan sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan bir başka isim için harekete geçti.
Fabrizio Romano'nun haberine göre Galatasaray, İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace forması giyen Ismaila Sarr'ı radarına aldı.
Haberde sarı-kırmızılıların İngiliz kulübüne resmi teklifini ilettiği aktarıldı.
Başarılı futbolcunun Galatasaray'a transfer olmaya sıcak baktığı ancak Crystal Palace'ın Sarr'ı kadronun kilit isimlerinden biri olarak gördüğü yazıldı.
Son kararın İngiliz temsilcisinde olduğu ve görüşmelerin sürdüğü kaydedildi.
28 yaşındaki Senegalli futbolcu, geçen sezon Palace formasıyla çıktığı 45 maçta 21 gol - 2 asistlik bir performans sergiledi.