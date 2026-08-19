Fenerbahçe'nin gündemindeydi, Galatasaray devreye girdi. Ismaila Sarr için tarihi transfer yarışı

Yaz transfer dönemi tüm hareketliliğiyle sürerken, birçok yıldız isim Türkiye'ye gelmeye devam ediyor.

Leandro Trossard, Mohamed Salah, Dusan Vlahovic, Mason Greenwood ve Romelu Lukaku gibi isimlerin Süper Lig'e transfer olması dünyada büyük yankı uyandırmıştı.