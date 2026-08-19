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Fenerbahçe'nin gündemindeydi, Galatasaray devreye girdi. Ismaila Sarr için tarihi transfer yarışı

19.08.2026 20:08

Son Güncelleme: 19.08.2026 20:18

Selim Başeğmezer

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Transferde peş peşe sürprizler yaşanırken Galatasaray ile Fenerbahçe yıldız isim için karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe'nin gündemindeydi, Galatasaray devreye girdi. Ismaila Sarr için tarihi transfer yarışı
Resmi Kurum

Yaz transfer dönemi tüm hareketliliğiyle sürerken, birçok yıldız isim Türkiye'ye gelmeye devam ediyor.

 

Leandro Trossard, Mohamed Salah, Dusan Vlahovic, Mason Greenwood ve Romelu Lukaku gibi isimlerin Süper Lig'e transfer olması dünyada büyük yankı uyandırmıştı.

Fenerbahçe'nin gündemindeydi, Galatasaray devreye girdi. Ismaila Sarr için tarihi transfer yarışı 1
Resmi Kurum

Transferin sessiz ekiplerinden Galatasaray ise henüz yalnızca Lesley Ugochukwu'yu kadrosuna katmıştı.

 

Aleksey Batrakov'u da transfer etmek üzere olan sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan bir başka isim için harekete geçti.

Fenerbahçe'nin gündemindeydi, Galatasaray devreye girdi. Ismaila Sarr için tarihi transfer yarışı 2
Resmi Kurum

Fabrizio Romano'nun haberine göre Galatasaray, İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace forması giyen Ismaila Sarr'ı radarına aldı.

 

Haberde sarı-kırmızılıların İngiliz kulübüne resmi teklifini ilettiği aktarıldı.

Fenerbahçe'nin gündemindeydi, Galatasaray devreye girdi. Ismaila Sarr için tarihi transfer yarışı 3
Resmi Kurum

Başarılı futbolcunun Galatasaray'a transfer olmaya sıcak baktığı ancak Crystal Palace'ın Sarr'ı kadronun kilit isimlerinden biri olarak gördüğü yazıldı.

 

Son kararın İngiliz temsilcisinde olduğu ve görüşmelerin sürdüğü kaydedildi.

Fenerbahçe'nin gündemindeydi, Galatasaray devreye girdi. Ismaila Sarr için tarihi transfer yarışı 4
Resmi Kurum

28 yaşındaki Senegalli futbolcu, geçen sezon Palace formasıyla çıktığı 45 maçta 21 gol - 2 asistlik bir performans sergiledi.

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