Fenerbahçe'nin gündemindeydi, yıldız futbolcu transfer sonrası tartaklandı

Burada NEOM'a transferinden doğan komisyon ücretleri konusunda sert bir tartışma yaşandığı ve futbolcunun tartaklanarak tehdit edildiği öne sürüldü.

Olay yerindeki bazı görgü tanıklarının, Sarr'a tekme ve tokatlarla saldırıldığını iddia etti.

Deneyimli futbolcu, bu iddiaları yalanlarken yaşananların otelin güvenlik kameralarına yansıdığı ortaya çıktı.