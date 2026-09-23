Fenerbahçe'nin gündemindeydi, yıldız futbolcu transfer sonrası tartaklandı
23.09.2026 14:26
Son Güncelleme: 23.09.2026 14:27
Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'nin de gündemine gelen futbolcunun Suudi Arabistan'a transferi sonrası tartaklandığı iddia edildi.
Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde gündemine gelen Malang Sarr ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
Fransız basınından L'Equipe'in haberine göre Sarr, Suudi Arabistan ekibi NEOM'a transfer sürecinde rol oynayan aracıyı devre dışı bıraktı ve işlemleri tek başına tamamladı.
Haberin devamında Sarr'ın eski temsilcisiyle bağlantılı olduğu belirtilen bir grupla komisyon konusunda anlaşmazlık yaşandığı belirtildi.
İspanya'nın Marbella kentinde sezon öncesi kampı yapan NEOM, beş yıldızlı bir otelde konaklarken olay da burada yaşandı.
Senegalli stoper, takım arkadaşlarıyla akşam yemeği yerken yanına gelen bir grup tarafından otelin barına götürüldü.
Burada NEOM'a transferinden doğan komisyon ücretleri konusunda sert bir tartışma yaşandığı ve futbolcunun tartaklanarak tehdit edildiği öne sürüldü.
Olay yerindeki bazı görgü tanıklarının, Sarr'a tekme ve tokatlarla saldırıldığını iddia etti.
Deneyimli futbolcu, bu iddiaları yalanlarken yaşananların otelin güvenlik kameralarına yansıdığı ortaya çıktı.
NEOM yetkililerinin durumu polise bildireceğinin öğrenilmesinin ardından Sarr'ı tehdit eden grubun otelden ayrıldığı bildirilirken, Sarr'ın da olay sonrası resmi bir şikayette bulunmadığı aktarıldı.
27 yaşındaki futbolcu, bu sezon NEOM formasıyla 8 maçta süre aldı.