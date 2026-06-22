Fenerbahçe'nin hazırlık maçı rakipleri belli oldu

22.06.2026 12:15

Son Güncelleme: 22.06.2026 12:17

NTV - Haber Merkezi

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Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına bugünkü sağlık kontrolleriyle başladı. Sarı-lacivertlilerin hazırlık maçı rakipleri de belli oldu.

Fenerbahçe'nin hazırlık maçı rakipleri belli oldu
Resmi Kurum

Yeni sezon öncesi takımın başına teknik direktör İsmail Kartal'ı getiren Fenerbahçe'de hazırlıklar başlıyor.

 

Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında oynayacağı eleme maçları öncesi iki kamp dönemi geçirecek.

İLK KAMP TOPUK YAYLASI'NDA 1
Resmi Kurum

İLK KAMP TOPUK YAYLASI'NDA

Bugün ve 23 Haziran tarihlerinde yapılacak sağlık kontrolleriyle start alan hazırlıklar, 16 Temmuz'da noktalanacak ve sarı-lacivertliler Şampiyonlar Ligi 2. eleme turuna odaklanacak.

 

Kanarya, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 24-30 Haziran tarihleri arasında Topuk Yaylası Tesisleri'nde ilk kampını gerçekleştirecek.

ÜÇ HAZIRLIK MAÇI 2
Resmi Kurum

ÜÇ HAZIRLIK MAÇI

Topuk Yaylası'nın ardından İstanbul'a gelecek olan Fenerbahçe, 3-4 Temmuz'u izinli geçirecek ve 5-16 Temmuz tarihleri arasında yapacağı kamp için Avusturya'ya gidecek.

 

Sarı-lacivertliler, Avusturya kampında üç hazırlık maçı oynayacak.

RAKİPLER 3
Resmi Kurum

RAKİPLER

8 Temmuz'da Admira Wacker, 11 Temmuz'da Pogon Szczecin ve 14 Temmuz'da LASK ile karşılaşacak olan sarı-lacivertliler, 16 Temmuz'da İstanbul'a dönecek.

 

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, ilk resmi maçına 21 veya 22 Temmuz'da UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda eşleştiği Gornik Zabrze karşısında çıkacak.

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