Fenerbahçe'nin hazırlık maçı rakipleri belli oldu

Topuk Yaylası'nın ardından İstanbul'a gelecek olan Fenerbahçe, 3-4 Temmuz'u izinli geçirecek ve 5-16 Temmuz tarihleri arasında yapacağı kamp için Avusturya'ya gidecek.

Sarı-lacivertliler, Avusturya kampında üç hazırlık maçı oynayacak.