Fenerbahçe'nin hazırlık maçı rakipleri belli oldu
22.06.2026 12:15
Son Güncelleme: 22.06.2026 12:17
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına bugünkü sağlık kontrolleriyle başladı. Sarı-lacivertlilerin hazırlık maçı rakipleri de belli oldu.
Yeni sezon öncesi takımın başına teknik direktör İsmail Kartal'ı getiren Fenerbahçe'de hazırlıklar başlıyor.
Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında oynayacağı eleme maçları öncesi iki kamp dönemi geçirecek.
İLK KAMP TOPUK YAYLASI'NDA
Bugün ve 23 Haziran tarihlerinde yapılacak sağlık kontrolleriyle start alan hazırlıklar, 16 Temmuz'da noktalanacak ve sarı-lacivertliler Şampiyonlar Ligi 2. eleme turuna odaklanacak.
Kanarya, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 24-30 Haziran tarihleri arasında Topuk Yaylası Tesisleri'nde ilk kampını gerçekleştirecek.
ÜÇ HAZIRLIK MAÇI
Topuk Yaylası'nın ardından İstanbul'a gelecek olan Fenerbahçe, 3-4 Temmuz'u izinli geçirecek ve 5-16 Temmuz tarihleri arasında yapacağı kamp için Avusturya'ya gidecek.
Sarı-lacivertliler, Avusturya kampında üç hazırlık maçı oynayacak.
RAKİPLER
8 Temmuz'da Admira Wacker, 11 Temmuz'da Pogon Szczecin ve 14 Temmuz'da LASK ile karşılaşacak olan sarı-lacivertliler, 16 Temmuz'da İstanbul'a dönecek.
İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, ilk resmi maçına 21 veya 22 Temmuz'da UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda eşleştiği Gornik Zabrze karşısında çıkacak.