Fenerbahçe'nin Lyon maçı kadrosu açıklandı, 4 eksik var
25.08.2026 12:49
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Lyon ile karşılaşacağı maçın kadrosunu açıkladı.
Anadolu Ajansı
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Fenerbahçe, Fransa temsilcisi Lyon'a konuk olacak.
Kadıköy'de oynanan ilk maçtan 1-1'lik beraberlikle ayrılan sarı-lacivertliler, Fransa'ya tur için gidecek.
Anadolu Ajansı
4 EKSİK
Fenerbahçe, karşılaşma öncesi maç kadrosunu açıkladı. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Mert Günok, Çağlar Söyüncü, Marco Asensio ve Kerem Aktürkoğlu kadroda yer almadı.
Resmi Kurum