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Fenerbahçe'nin Lyon maçı kadrosu açıklandı, 4 eksik var

25.08.2026 12:49

Selim Başeğmezer

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Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Lyon ile karşılaşacağı maçın kadrosunu açıkladı.

Fenerbahçe'nin Lyon maçı kadrosu açıklandı, 4 eksik var
Anadolu Ajansı

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Fenerbahçe, Fransa temsilcisi Lyon'a konuk olacak.

 

Kadıköy'de oynanan ilk maçtan 1-1'lik beraberlikle ayrılan sarı-lacivertliler, Fransa'ya tur için gidecek.

4 EKSİK 1
Anadolu Ajansı

4 EKSİK

Fenerbahçe, karşılaşma öncesi maç kadrosunu açıkladı. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Mert Günok, Çağlar Söyüncü, Marco Asensio ve Kerem Aktürkoğlu kadroda yer almadı.

FENERBAHÇE'NİN KADROSU 2
Resmi Kurum

FENERBAHÇE'NİN KADROSU