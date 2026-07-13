Fenerbahçe'nin Mason Greenwood bilmecesinde mutlu son. İstanbul'a geliş tarihi

Yeni sezon hazırlıklarını teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde sürdüren Fenerbahçe'de bu hafta oldukça hareketli geçecek.

Transfer döneminde şu ana kadar Vedat Muriqi, Amara Diouf, Adem Yeşilyurt ve Nathan Ake'yi kadrosuna katan sarı-lacivertliler, Mason Greenwood ile de her konuda anlaşmaya varmıştı.