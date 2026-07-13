Fenerbahçe'nin Mason Greenwood bilmecesinde mutlu son. İstanbul'a geliş tarihi
13.07.2026 08:20
Transfer dönemini oldukça hareketli geçiren Fenerbahçe'de Mason Greenwood için hareketli saatler yaşanıyor.
Yeni sezon hazırlıklarını teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde sürdüren Fenerbahçe'de bu hafta oldukça hareketli geçecek.
Transfer döneminde şu ana kadar Vedat Muriqi, Amara Diouf, Adem Yeşilyurt ve Nathan Ake'yi kadrosuna katan sarı-lacivertliler, Mason Greenwood ile de her konuda anlaşmaya varmıştı.
Fenerbahçe, oyuncunun kulübü Marsilya'yı da 39 milyon 500 bin euro bonservis bedeline ikna etmiş ve imza için geri sayıma geçmişti.
Transferin resmi açıklaması için bir süredir bekleyen sarı-lacivertli taraftarlar, oyuncunun İstanbul'a geliş tarihini merak ediyordu.
BU HAFTA İÇİ BİTİYOR
Fenerbahçe'nin futboldan sorumlu yöneticisi Cihan Kamer ve futbol direktörü Oğuz Çetin, bu hafta içinde Marsilya'ya giderek son prosedürleri tamamlayacak.
BU HAFTA İÇİ İSTANBUL'DA
Kamer ve Çetin, Fransa'daki son prosedürlerin tamamlanmasının ardından Mason Greenwood ile İstanbul'a gelecek.
RESMİ AÇIKLAMA EN GEÇ CUMA GÜNÜ
Sarı-lacivertlilerin İngiliz futbolcunun transferini en geç cuma gününe kadar açıklaması bekleniyor.
ATLETICO VE ROMA DA DEVREDEYDİ
Fenerbahçe'nin uzun süredir peşinde olduğu yıldız futbolcu için Atletico Madrid ve Roma da devreye girmişti.