NTV

Fenerbahçe'nin rakibi Liverpool, ilk galibiyetini aldı

04.09.2026 23:53

NTV - Haber Merkezi

Google'da NTV'yi tercih et

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Liverpool, bu sezon Premier Lig'de ilk kez kazandı.

Fenerbahçe'nin rakibi Liverpool, ilk galibiyetini aldı
Reuters

İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında Ipswich ile Liverpool karşı karşıya geldi.

 

Portman Road'da oynanan müsabaka, Liverpool'un 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Fenerbahçe'nin rakibi Liverpool, ilk galibiyetini aldı 1
Reuters

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 6 ve 9. dakikalarda Alexander Isak kaydetti.

Fenerbahçe'nin rakibi Liverpool, ilk galibiyetini aldı 2
Reuters

Bu skorun ardından bu sezon ligde ilk kez kazanan Liverpool, puanını 5'e yükseltti ve 5. sırada yer aldı. Üst üste 2. kez yenilen Ipswich ise 3 puanla 13. basamakta yer buldu.

 

Liverpool, gelecek hafta Fulham'ı ağırlayacak. Ipswich ise Crystal Palace deplasmanına çıkacak.

Fenerbahçe'nin rakibi Liverpool, ilk galibiyetini aldı 3
Reuters

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabında 4 Kasım 2026 tarihinde Liverpool'u konuk edecek.

Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram
Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram