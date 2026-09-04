Fenerbahçe'nin rakibi Liverpool, ilk galibiyetini aldı

Bu skorun ardından bu sezon ligde ilk kez kazanan Liverpool, puanını 5'e yükseltti ve 5. sırada yer aldı. Üst üste 2. kez yenilen Ipswich ise 3 puanla 13. basamakta yer buldu.

Liverpool, gelecek hafta Fulham'ı ağırlayacak. Ipswich ise Crystal Palace deplasmanına çıkacak.