Fenerbahçe'nin rakibi Liverpool, ilk galibiyetini aldı
04.09.2026 23:53
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Liverpool, bu sezon Premier Lig'de ilk kez kazandı.
İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında Ipswich ile Liverpool karşı karşıya geldi.
Portman Road'da oynanan müsabaka, Liverpool'un 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 6 ve 9. dakikalarda Alexander Isak kaydetti.
Bu skorun ardından bu sezon ligde ilk kez kazanan Liverpool, puanını 5'e yükseltti ve 5. sırada yer aldı. Üst üste 2. kez yenilen Ipswich ise 3 puanla 13. basamakta yer buldu.
Liverpool, gelecek hafta Fulham'ı ağırlayacak. Ipswich ise Crystal Palace deplasmanına çıkacak.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabında 4 Kasım 2026 tarihinde Liverpool'u konuk edecek.