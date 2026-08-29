Fenerbahçe'nin rakibi Liverpool kazanamıyor. Nottingham'a karşı 1 puan son anda geldi
29.08.2026 17:21
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Liverpool, Nottingham Forest ile berabere kaldı.
İngiltere Premier Lig'in 2. haftasında Liverpool ile Nottingham Forest karşı karşıya geldi.
Annfield'da oynanan müsabaka, 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.
Liverpool'un gollerini 60. dakikada Isak ile 82. dakikada Munoz kaydetti. Nottingham Forest'ın sayıları ise 24. dakikada Dan Ndoye ve 70. dakikada penaltıdan Gibbs-White'tan geldi.
Bu skorun ardından Liverpool, üst üste 2. kez berabere kaldı ve puanını 2 yaptı. Nottingham ise bu sezon ilk kez puan aldı.
Liverpool, Premier Lig'de gelecek hafta Ipswich deplasmanına çıkacak. Nottingham ise Tottenham'ı ağırlayacak.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4 Kasım Çarşamba günü Liverpool'u Kadıköy'de ağırlayacak.