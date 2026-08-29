NTV

Fenerbahçe'nin rakibi Liverpool kazanamıyor. Nottingham'a karşı 1 puan son anda geldi

29.08.2026 17:21

Selim Başeğmezer

Google'da NTV'yi tercih et

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Liverpool, Nottingham Forest ile berabere kaldı.

Fenerbahçe'nin rakibi Liverpool kazanamıyor. Nottingham'a karşı 1 puan son anda geldi
Reuters

İngiltere Premier Lig'in 2. haftasında Liverpool ile Nottingham Forest karşı karşıya geldi.

 

Annfield'da oynanan müsabaka, 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.

Fenerbahçe'nin rakibi Liverpool kazanamıyor. Nottingham'a karşı 1 puan son anda geldi 1
Reuters

Liverpool'un gollerini 60. dakikada Isak ile 82. dakikada Munoz kaydetti. Nottingham Forest'ın sayıları ise 24. dakikada Dan Ndoye ve 70. dakikada penaltıdan Gibbs-White'tan geldi.

Fenerbahçe'nin rakibi Liverpool kazanamıyor. Nottingham'a karşı 1 puan son anda geldi 2
Reuters

Bu skorun ardından Liverpool, üst üste 2. kez berabere kaldı ve puanını 2 yaptı. Nottingham ise bu sezon ilk kez puan aldı.

 

Liverpool, Premier Lig'de gelecek hafta Ipswich deplasmanına çıkacak. Nottingham ise Tottenham'ı ağırlayacak.

Fenerbahçe'nin rakibi Liverpool kazanamıyor. Nottingham'a karşı 1 puan son anda geldi 3
Reuters

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4 Kasım Çarşamba günü Liverpool'u Kadıköy'de ağırlayacak.

Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram
Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram