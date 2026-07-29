Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundaki rakibi belli oldu. Sturm Graz maçı ne zaman?
29.07.2026 23:16
Gornik Zabrze'yi eleyen Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundaki rakibi ve maç takvimi belli oldu.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Gornik Zabrze deplasmanına çıktı.
Zabrze Arena'da oynanan müsabaka, 1-1'lik skorla sonuçlandı ve toplam skorda 2-1 üstünlük sağlayan sarı-lacivertliler, adını 3. eleme turuna yazdırdı.
Fenerbahçe'nin golü 12. dakikada penaltıdan Anderson Talisca ile geldi.
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turuna yükselen Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu.
FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ
Sarı-lacivertliler, Avusturya'nın Sturm Graz temsilcisiyle karşılaşacak.
MAÇ PROGRAMI
Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu ilk maçı 4-5 Temmuz, rövanş maçı ise 11 Ağustos tarihinde oynanacak.
Eşleşmenin ilk maçı Kadıköy'deki Chobani Stadyumu'nda oynanacak. Rövanş ise Avustuya'da yapılacak.
Bu turu geçen ekip adını play-off turuna yazdıracak. Play-off turunu da geçen takım, lig aşamasına kalacak.