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Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundaki rakibi belli oldu. Sturm Graz maçı ne zaman?

29.07.2026 23:16

NTV - Haber Merkezi

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Gornik Zabrze'yi eleyen Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundaki rakibi ve maç takvimi belli oldu.

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundaki rakibi belli oldu. Sturm Graz maçı ne zaman?
Anadolu Ajansı

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Gornik Zabrze deplasmanına çıktı.

 

Zabrze Arena'da oynanan müsabaka, 1-1'lik skorla sonuçlandı ve toplam skorda 2-1 üstünlük sağlayan sarı-lacivertliler, adını 3. eleme turuna yazdırdı.

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundaki rakibi belli oldu. Sturm Graz maçı ne zaman? 1
Anadolu Ajansı

Fenerbahçe'nin golü 12. dakikada penaltıdan Anderson Talisca ile geldi.

 

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turuna yükselen Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu.

FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ 2
Anadolu Ajansı

FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ

Sarı-lacivertliler, Avusturya'nın Sturm Graz temsilcisiyle karşılaşacak.

MAÇ PROGRAMI 3
Anadolu Ajansı

MAÇ PROGRAMI

Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu ilk maçı 4-5 Temmuz, rövanş maçı ise 11 Ağustos tarihinde oynanacak.

 

Eşleşmenin ilk maçı Kadıköy'deki Chobani Stadyumu'nda oynanacak. Rövanş ise Avustuya'da yapılacak.

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundaki rakibi belli oldu. Sturm Graz maçı ne zaman? 4
Anadolu Ajansı

Bu turu geçen ekip adını play-off turuna yazdıracak. Play-off turunu da geçen takım, lig aşamasına kalacak.

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