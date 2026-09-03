Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu. Takımda resmi maçı olmayan isim de listede
03.09.2026 22:20
Son Güncelleme: 03.09.2026 23:04
18 yıl aradan sonra bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Fenerbahçe, kadrosunu UEFA'ya bildirdi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin başlamasına kısa süre kala 18 yıl aradan sonra turnuvada yer alacak olan Fenerbahçe, UEFA'ya kadro bildirimini yaptı.
Sarı-lacivertlilerin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı isimler UEFA'ya bildirilen listede yer aldı.
Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği liste şöyle:
KALECİ
Ederson, Tarık Çetin, Mert Günok, Kuzey Sapaz, Yasir Caklı
SAVUNMA
Yiğit Efe Demir, Nathan Ake, Mert Müldür, Oppong, Semedo, Skriniar, Mimovic
ORTA SAHA
Archie Brown, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Guendouzi, Levent Mercan, Bartuğ, Oğuz Aydın, Kante
HÜCUM
Kerem Aktürkoğlu, Lukaku, Muriqi, Asensio, Mason Greenwood, Nene
MIMOVIC DE LİSTEDE
Fenerbahçe'de henüz resmi maçı bulunmayan Mimovic de sarı-lacivertlilerin Şampiyonlar Ligi listesine yazıldı.