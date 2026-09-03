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Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu. Takımda resmi maçı olmayan isim de listede

03.09.2026 22:20

Son Güncelleme: 03.09.2026 23:04

NTV - Haber Merkezi

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18 yıl aradan sonra bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Fenerbahçe, kadrosunu UEFA'ya bildirdi.

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu. Takımda resmi maçı olmayan isim de listede
Anadolu Ajansı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin başlamasına kısa süre kala 18 yıl aradan sonra turnuvada yer alacak olan Fenerbahçe, UEFA'ya kadro bildirimini yaptı.

 

Sarı-lacivertlilerin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı isimler UEFA'ya bildirilen listede yer aldı.

 

Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği liste şöyle:

KALECİ 1
Anadolu Ajansı

KALECİ

Ederson, Tarık Çetin, Mert Günok, Kuzey Sapaz, Yasir Caklı

SAVUNMA 2
Resmi Kurum

SAVUNMA

Yiğit Efe Demir, Nathan Ake, Mert Müldür, Oppong, Semedo, Skriniar, Mimovic

ORTA SAHA 3
Anadolu Ajansı

ORTA SAHA

Archie Brown, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Guendouzi, Levent Mercan, Bartuğ, Oğuz Aydın, Kante

HÜCUM 4
Anadolu Ajansı

HÜCUM

Kerem Aktürkoğlu, Lukaku, Muriqi, Asensio, Mason Greenwood, Nene

MIMOVIC DE LİSTEDE 5
Resmi Kurum

MIMOVIC DE LİSTEDE

Fenerbahçe'de henüz resmi maçı bulunmayan Mimovic de sarı-lacivertlilerin Şampiyonlar Ligi listesine yazıldı.