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Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi belli oldu

11.08.2026 23:49

Son Güncelleme: 11.08.2026 23:52

Selim Başeğmezer

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Sturm Graz'ı eleyerek Şampiyonlar Ligi play-off turuna yükselen Fenerbahçe'nin rakibi netleşti.

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi belli oldu
Anadolu Ajansı

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Avusturya temsilcisi Sturm Graz ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

 

Sarı-lacivertliler, Liebenau Stadı'nda oynanan müsabakadan 1-0 galip ayrıldı ve toplam skorda 3-0'lık üstünlük sağlayarak adını play-off turuna yazdırdı.

GÖZLER O MAÇA ÇEVRİLDİ 1
Anadolu Ajansı

GÖZLER O MAÇA ÇEVRİLDİ

Fenerbahçe'nin maçı biter bitmez gözler Lyon-Sparta Prag karşılaşmasına çevrildi.

FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ BELLİ OLDU 2
Anadolu Ajansı

FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ BELLİ OLDU

İlk maçtan 2-1'lik yenilgiyle ayrılan Lyon, kendi evinde oynadığı rövanştan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı ve toplam skorda 4-2 üstünlük sağlayarak play-off turuna yükseldi.

 

Bu sonucun ardından Fenerbahçe'nin rakibi de Fransa temsilcisi Lyon oldu.

MAÇ TARİHLERİ 3
Anadolu Ajansı

MAÇ TARİHLERİ

Fenerbahçe, ilk maçı 18 Ağustos Salı günü Kadıköy'de, rövanş müsabakasını ise 26 Ağustos Çarşamba günü Fransa'da oynayacak.

 

Fenerbahçe, play-off turunu da geçmesi halinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde adını lig etabına yazdıracak.

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