Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi belli oldu

İlk maçtan 2-1'lik yenilgiyle ayrılan Lyon, kendi evinde oynadığı rövanştan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı ve toplam skorda 4-2 üstünlük sağlayarak play-off turuna yükseldi.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe'nin rakibi de Fransa temsilcisi Lyon oldu.