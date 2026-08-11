Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi belli oldu
11.08.2026 23:49
Son Güncelleme: 11.08.2026 23:52
Sturm Graz'ı eleyerek Şampiyonlar Ligi play-off turuna yükselen Fenerbahçe'nin rakibi netleşti.
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Avusturya temsilcisi Sturm Graz ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
Sarı-lacivertliler, Liebenau Stadı'nda oynanan müsabakadan 1-0 galip ayrıldı ve toplam skorda 3-0'lık üstünlük sağlayarak adını play-off turuna yazdırdı.
GÖZLER O MAÇA ÇEVRİLDİ
Fenerbahçe'nin maçı biter bitmez gözler Lyon-Sparta Prag karşılaşmasına çevrildi.
FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ BELLİ OLDU
İlk maçtan 2-1'lik yenilgiyle ayrılan Lyon, kendi evinde oynadığı rövanştan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı ve toplam skorda 4-2 üstünlük sağlayarak play-off turuna yükseldi.
Bu sonucun ardından Fenerbahçe'nin rakibi de Fransa temsilcisi Lyon oldu.
MAÇ TARİHLERİ
Fenerbahçe, ilk maçı 18 Ağustos Salı günü Kadıköy'de, rövanş müsabakasını ise 26 Ağustos Çarşamba günü Fransa'da oynayacak.
Fenerbahçe, play-off turunu da geçmesi halinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde adını lig etabına yazdıracak.