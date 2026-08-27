NTV

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

27.08.2026 00:20

NTV - Haber Merkezi

Google'da NTV'yi tercih et

Lyon'u eleyerek UEFA Şampiyonlar Ligi'ne adını yazdıran Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu.

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu
NTV

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Lyon ile karşı karşıya geldi.

 

Sarı-lacivertliler, deplasmanda oynanan müsabakadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı ve toplam skorda 3-1'lik üstünlük sağlayarak adını Devler Ligi'ne yazdırdı.

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu 1
Anadolu Ajansı

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne kalmasının ardından muhtemel rakipleri de belli oldu.

 

Sarı-lacivertlilerin muhtemel rakipleri şöyle sıralandı:

1.TORBA 2
Anadolu Ajansı

1.TORBA

PSG

Bayern Münih

Real Madrid

Liverpool

Inter

Manchester City

Arsenal

Barcelona

Atletico Madrid

2.TORBA 3
Anadolu Ajansı

2.TORBA

Aston Villa

Manchester United

Borussia Dortmund

Roma

Sporting

Porto

Club Brugge

PSV

Real Betis

3.TORBA 4
NTV

3.TORBA

Feyenoord

Lille

Napoli

RB Leipzig

Villarreal

Shakhtar Donetsk

GALATASARAY

FENERBAHÇE

Bodo Glimt

4.TORBA 5
Reuters

4.TORBA

Viking

Slavia Prag

Slovan Bratislava/Celje

Stuttgart

AEK

LASK Linz

Como

Lens

Sabah

KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN? 6
Reuters

KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonu lig aşaması eşleşmeleri 27 Ağustos Perşembe günü belli olacak.

 

Avrupa'nın bir numaralı futbol organizasyonunun lig aşaması kuraları, Monako'da TSİ 19.00'da çekilecek.

 

Kura çekimi UEFA TV'den canlı olarak yayınlanacak.

Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram