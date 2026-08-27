Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu
27.08.2026 00:20
Lyon'u eleyerek UEFA Şampiyonlar Ligi'ne adını yazdıran Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Lyon ile karşı karşıya geldi.
Sarı-lacivertliler, deplasmanda oynanan müsabakadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı ve toplam skorda 3-1'lik üstünlük sağlayarak adını Devler Ligi'ne yazdırdı.
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne kalmasının ardından muhtemel rakipleri de belli oldu.
Sarı-lacivertlilerin muhtemel rakipleri şöyle sıralandı:
1.TORBA
PSG
Bayern Münih
Real Madrid
Liverpool
Inter
Manchester City
Arsenal
Barcelona
Atletico Madrid
2.TORBA
Aston Villa
Manchester United
Borussia Dortmund
Roma
Sporting
Porto
Club Brugge
PSV
Real Betis
3.TORBA
Feyenoord
Lille
Napoli
RB Leipzig
Villarreal
Shakhtar Donetsk
GALATASARAY
FENERBAHÇE
Bodo Glimt
4.TORBA
Viking
Slavia Prag
Slovan Bratislava/Celje
Stuttgart
AEK
LASK Linz
Como
Lens
Sabah
KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonu lig aşaması eşleşmeleri 27 Ağustos Perşembe günü belli olacak.
Avrupa'nın bir numaralı futbol organizasyonunun lig aşaması kuraları, Monako'da TSİ 19.00'da çekilecek.
Kura çekimi UEFA TV'den canlı olarak yayınlanacak.