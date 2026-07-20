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Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki olası rakibi belli olacak. Kura çekimi için geri sayım

20.07.2026 10:33

Son Güncelleme: 20.07.2026 10:34

Selim Başeğmezer

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UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. eleme turundan başlayacak olan Fenerbahçe'nin 3. eleme turuna geçmesi durumundaki rakibi belli olacak.

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki olası rakibi belli olacak. Kura çekimi için geri sayım
NTV

Süper Lig'de geride kalan sezonu 2. sırada tamamlayan ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. eleme turundan katılım hakkı kazanan Fenerbahçe, maç için geri sayıma geçti.

 

Sarı-lacivertliler, Polonya temsilcisi Gornik Zabrze ile eşleşmişti.

 

Eşleşmenin ilk maçı 21 Temmuz Salı günü TSİ 21.00'de Kadıköy'de oynanacak.

RAKİP BUGÜN BELLİ OLACAK 1
Resmi Kurum

RAKİP BUGÜN BELLİ OLACAK

Fenerbahçe'nin turu atlaması halinde 3. eleme turundaki rakibi ise bugün bellli olacak.

MUHTEMEL RAKİPLER 2
Resmi Kurum

MUHTEMEL RAKİPLER

Sarı-lacivertlilerin iki maçlık eşleşme sonunda 3. eleme turuna katılım hakkı kazanması durumunda eşleşebileceği muhtemel rakipler şu şekilde:

 

Union SG

Sparta Prag

NEC Nijmegen

Sturm Graz & Hearts

KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN? 3
Anadolu Ajansı

KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Fenerbahçe'nin olası rakibini belirleyecek kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek.

 

Kura çekimi TSİ 13.00'te başlayacak.

MAÇ TARİHLERİ 4
Resmi Kurum

MAÇ TARİHLERİ

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu ilk maçı 4-5 Ağustos, rövanş ise 11 Ağustos tarihinde oynanacak.

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