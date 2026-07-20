Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki olası rakibi belli olacak. Kura çekimi için geri sayım
20.07.2026 10:33
Son Güncelleme: 20.07.2026 10:34
UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. eleme turundan başlayacak olan Fenerbahçe'nin 3. eleme turuna geçmesi durumundaki rakibi belli olacak.
Süper Lig'de geride kalan sezonu 2. sırada tamamlayan ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. eleme turundan katılım hakkı kazanan Fenerbahçe, maç için geri sayıma geçti.
Sarı-lacivertliler, Polonya temsilcisi Gornik Zabrze ile eşleşmişti.
Eşleşmenin ilk maçı 21 Temmuz Salı günü TSİ 21.00'de Kadıköy'de oynanacak.
RAKİP BUGÜN BELLİ OLACAK
Fenerbahçe'nin turu atlaması halinde 3. eleme turundaki rakibi ise bugün bellli olacak.
MUHTEMEL RAKİPLER
Sarı-lacivertlilerin iki maçlık eşleşme sonunda 3. eleme turuna katılım hakkı kazanması durumunda eşleşebileceği muhtemel rakipler şu şekilde:
Union SG
Sparta Prag
NEC Nijmegen
Sturm Graz & Hearts
KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Fenerbahçe'nin olası rakibini belirleyecek kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek.
Kura çekimi TSİ 13.00'te başlayacak.
MAÇ TARİHLERİ
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu ilk maçı 4-5 Ağustos, rövanş ise 11 Ağustos tarihinde oynanacak.