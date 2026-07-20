Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki olası rakibi belli oldu
20.07.2026 10:33
Son Güncelleme: 20.07.2026 14:22
UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. eleme turundan başlayacak olan Fenerbahçe'nin 3. eleme turuna geçmesi durumundaki rakibi belli oldu.
Süper Lig'de geride kalan sezonu 2. sırada tamamlayan ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. eleme turundan katılım hakkı kazanan Fenerbahçe, maç için geri sayıma geçti.
Sarı-lacivertliler, Polonya temsilcisi Gornik Zabrze ile eşleşmişti.
Eşleşmenin ilk maçı 21 Temmuz Salı günü TSİ 21.00'de Kadıköy'de oynanacak.
RAKİP BUGÜN BELLİ OLACAK
Fenerbahçe'nin turu atlaması halinde 3. eleme turundaki rakibi ise bugün belli oldu.
KURA ÇEKİMİ YAPILDI
Fenerbahçe'nin olası rakibini belirleyen kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirildi.
Kura çekimi TSİ 13.00'te başladı.
3. ELEME TURU RAKİBİ BELLİ OLDU
Sarı-lacivertliler, iki maçlık eşleşme sonunda 3. eleme turuna katılım hakkı kazanması durumunda Sturm Graz / Hearts eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.
Fenerbahçe'nin elenmesi durumunda ise Avrupa Ligi 3. eleme turunda Twente-Ferencvaros eşleşmesinin kazananıyla kozlarını paylaşacak.
MAÇ TARİHLERİ
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu ilk maçı 4-5 Ağustos, rövanş ise 11 Ağustos tarihinde oynanacak.
Fenerbahçe, ilk maçı Kadıköy'de oynayacak.