Fenerbahçe'nin seçiminde yer almıştı, ülke futbolunun başına getirildi

Açıklamada, Maldini’nin aynı zamanda oluşturulacak yeni sistemde "İtalya Kulübü"nün başkanı olarak görev yapacağı belirtildi.

Malago açıklamasında, "Maldini'yi getirmek, her zaman benim hedefimdi. Onun, federasyonun teknik yapılanmasını; yani sadece A Milli Takım'ı değil, tüm genç milli takımları da denetleyecek doğru kişi olabileceğini düşündüm. İki hafta boyunca tüm projeleri, ayrıntılarıyla ele aldık ve Paolo bana hemen Leonardo'yu danışman olarak dahil etmekten memnuniyet duyacağını söyledi. Çünkü iş kapsamlı, zorlu ve meşakkatli. Memnunum, çünkü Leonardo'ya derin bir saygı duyuyorum." ifadelerini kullandı.