Fenerbahçe'nin Sergio Conceiçao'dan vazgeçme nedeni ortaya çıktı. O talep sonrası hemen iptal edildi
04.11.2026 15:44
Son Güncelleme: 04.11.2026 15:45
Fenerbahçe'de teknik direktör belirsizliği Emre Belözoğlu ile son bulurken, önceki aday Sergio Conceiçao'dan neden vazgeçildiği de belli oldu.
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe'ye yenilen Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları hız kazanmış ve gündeme Sergio Conceiçao ismi gelmişti.
Portekizli çalıştırıcıyla görüşen sarı-lacivertli yönetim, son anda masadan kalkmış ve Emre Belözoğlu ile anlaşmaya varıldığını açıklamıştı.
Fenerbahçe'nin Conceiçao'dan neden vazgeçtiği ise ortaya çıktı.
Görüşmelerde önemli mesafe kat eden sarı-lacivertli kurmayların deneyimli çalıştırıcıyı İstanbul'a davet ettiği öne sürülmüştü.
Conceiçao'nun son görüşmenin ardından maaş talebinde artışa gitmek istemesinin ardından Fenerbahçe heyetinin imzadan vazgeçtiği öğrenildi.
Gazeteci Fabrizio Romano'nun haberinde ise Sergio Conceiçao'nun 5 büyük ligden teklif beklediği yazıldı.
Son olarak Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al-Ittihad'ı çalıştıran tecrübeli teknik adam, 5 büyük ligden gelecek olası bir teklifle yeniden sahalara dönmeyi hedefliyor.
GEÇMİŞTEN BUGÜNE FENERBAHÇE'DE YAŞANANLAR
Fenerbahçe, ilk olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Slavia Prag'a karşı 2-0 öne geçtiği karşılaşmadan 2-2'lik beraberlikle ayrılmıştı.
Bu skor sonrası eleştiri oklarının hedefindeki isim teknik direktör İsmail Kartal olmuştu.
Daha sonra Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray deplasmanına çıkan Fenerbahçe, rakibine 2-1 mağlup olmuştu.
Bu maçın üzerinden 1 gün geçmesinin ardından teknik direktör İsmail Kartal, sarı-lacivertlilerdeki görevinden istifa etmişti.
GÖREV EMRE BELÖZOĞLU'NUN
Fenerbahçe, Kartal'ın istifasının sonrasında milli araya kadar takımın başında teknik sorumlu Dirk Kuyt'ın yer alacağını açıklamıştı.
Sarı-lacivertliler, Hollandalı antrenörle çıktığı ilk maçta Göztepe'ye karşı 1-0 öne geçmesine rağmen sahadan 2-1'lik yenilgiyle ayrılmıştı.
Fenerbahçeli taraftarlar, üst üste gelen bu sonuçların ardından yönetim ve futbolculara yoğun tepki göstermişti.
Kulüpten yapılan resmi açıklamada teknik direktörlük görevine Emre Belözoğlu'nun getirildiği ve genç çalıştırıcı ile 1 buçuk yıllık sözleşme imzalandığı belirtilmişti.
CONCEIÇAO'NUN KARİYERİ
Teknik direktörlük kariyerine 2012'nin ocak ayında Portekiz'in Olhanense takımında başlayan Sergio Conceiçao, 9 Nisan 2013'te Coimbra'nın başına geçti.
Buradaki görevini 30 Haziran 2014'e kadar sürdüren deneyimli çalıştırıcı, daha sonra 1 Temmuz 2014'te Braga'ya imza attı. Braga'da 1 sezon geçiren Conceiçao, 23 Eylül 2015'te Vitoria SC'nin başına geçti.
Vitoria SC'de de bir sezon kalan Portekizli çalıştırıcı, 30 Haziran 2016'da ayrıldığı görevinden sonra 8 Aralık 2016'da Fransa Ligue 1 ekibi Nantes'a gitti.
1 Temmuz 2017'de Porto'ya imza atan deneyimli çalıştırıcı, kariyerinde en uzun süreyi de burada geçirdi.
Porto'nun başında368 maça çıkan ve 2.29'luk puan ortalaması yakalayan 51 yaşındaki teknik adam, önemli başarılar yakaladı.
30 Haziran 2024'te görevinden ayrılan Conceiçao, 30 Aralık 2024'te Milan'ın başına geçti. İtalya'da 31 maça çıkan Sergio Conceiçao, son olarak 8 Ekim 2025'te Al-Ittihad'a imza attı ve buradaki görevinden de 30 Haziran 2026'da ayrıldı.
Conceiçao'nun kariyerinde Porto ile 3 Portekiz Ligi, 4 Portekiz Kupası, 1 Portekiz Lig Kupası ve 3 Portekiz Süper Kupa şampiyonluğu bulunuyor. Deneyimli çalıştırıcı ayrıca 2024-25 sezonunda Milan ile İtalya Süper Kupa şampiyonluğu da elde etti.