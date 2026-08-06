Fenerbahçe'nin tartışılan ismiydi, adım adım dünya devine gidiyor. 25 milyon euro
06.08.2026 17:13
Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezonun en çok konuşulan isimlerinden biri olan Ederson ile ilgili çarpıcı bir haber öne çıktı...
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Sturm Graz'ı 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'de dikkat çeken bir haber gündeme geldi.
Avusturya'daki rövanşta adını play-off'a yazdırmayı hedefleyen sarı-lacivertliler, transferde de hareketli günler geçiriyor.
JUVENTUS İSTİYOR
Geride kalan sezondaki performansıyla taraftarların tartışma konusu olan Ederson'un takımdan ayrılması gündemde...
A Bola'nın haberine göre Juventus, Fenerbahçe'den Ederson'u kadrosuna katmak için harekete geçti.
İtalyan devinin Brezilyalı kalecinin durumunu yakından takip ettiği ve resmi teklif için hazırlandığı aktarıldı.