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Fenerbahçe'nin tartışılan ismiydi, adım adım dünya devine gidiyor. 25 milyon euro

06.08.2026 17:13

Selim Başeğmezer

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Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezonun en çok konuşulan isimlerinden biri olan Ederson ile ilgili çarpıcı bir haber öne çıktı...

Fenerbahçe'nin tartışılan ismiydi, adım adım dünya devine gidiyor. 25 milyon euro
IHA

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Sturm Graz'ı 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'de dikkat çeken bir haber gündeme geldi.

 

Avusturya'daki rövanşta adını play-off'a yazdırmayı hedefleyen sarı-lacivertliler, transferde de hareketli günler geçiriyor.

JUVENTUS İSTİYOR 1
Anadolu Ajansı

JUVENTUS İSTİYOR

Geride kalan sezondaki performansıyla taraftarların tartışma konusu olan Ederson'un takımdan ayrılması gündemde...

 

A Bola'nın haberine göre Juventus, Fenerbahçe'den Ederson'u kadrosuna katmak için harekete geçti.

Fenerbahçe'nin tartışılan ismiydi, adım adım dünya devine gidiyor. 25 milyon euro 2
Reuters

İtalyan devinin Brezilyalı kalecinin durumunu yakından takip ettiği ve resmi teklif için hazırlandığı aktarıldı.

Fenerbahçe'nin tartışılan ismiydi, adım adım dünya devine gidiyor. 25 milyon euro 3
Anadolu Ajansı

Sarı-lacivertlilerin deneyimli eldiven için 25 milyon euro bonservis beklentisi olduğu kaydedildi.

 

Fenerbahçe Yönetimi'nin gelecek teklifleri değerlendirmeye açık olduğu ifade edildi.

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