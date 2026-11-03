Fenerbahçe'nin teknik direktörü netleşiyor. Kocaman ya da Conceiçao derken bambaşka isim
03.11.2026 09:20
Son Güncelleme: 03.11.2026 14:50
Fenerbahçe, Portekizli teknik direktör Sergio Conceiçao'yu İstanbul'a davet etti. Ancak bu isimde çıkan pürüz nedeniyle ibre bambaşka bir isme döndü.
DEV MAÇTA TRİBÜNDE
Fenerbahçe'de teknik direktör konusu netleşiyor.
İsmail Kartal sonrası yeni teknik direktörünü belirlemeye çalışan Fenerbahçe'de yönetim kurulu toplantısında Sergio Conceiçao ismi öne çıktı.
Portekizli teknik adam görüşmeleri tamamlamak için İstanbul'a davet edildi.
SÖZLEŞME AYRINTISI
Ancak son görüşmelerde Conceiçao isminde pürüz çıktı. Listedeki diğer adaylar olan Aykut Kocaman ve Emre Belözoğlu'na dönüldü.
Özellikle listenin birinci sırasında Belözoğlu'nun olduğu iddia edildi.
NELER YAŞANDI?
Fenerbahçe, ilk olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Slavia Prag'a karşı 2-0 öne geçtiği karşılaşmadan 2-2'lik beraberlikle ayrılmıştı.
Bu skor sonrası eleştiri oklarının hedefindeki isim teknik direktör İsmail Kartal olmuştu. Daha sonra Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray deplasmanına çıkan Fenerbahçe, rakibine 2-1 mağlup olmuştu.
Bu maçın üzerinden 1 gün geçmesinin ardından teknik direktör İsmail Kartal, sarı-lacivertlilerdeki görevinden istifa etmişti.
Fenerbahçe, Kartal'ın istifasının sonrasında milli araya kadar takımın başında teknik sorumlu Dirk Kuyt'ın yer alacağını açıklamıştı.
Sarı-lacivertliler, Hollandalı antrenörle çıktığı ilk maçta Göztepe'ye karşı 1-0 öne geçmesine rağmen sahadan 2-1'lik yenilgiyle ayrılmıştı. Fenerbahçeli taraftarlar, üst üste gelen bu sonuçların ardından yönetim ve futbolculara yoğun tepki göstermişti.
CONCEIÇAO'NUN KARİYERİ
Teknik direktörlük kariyerine 2012'nin ocak ayında Portekiz'in Olhanense takımında başlayan Sergio Conceiçao, 9 Nisan 2013'te Coimbra'nın başına geçti.
Buradaki görevini 30 Haziran 2014'e kadar sürdüren deneyimli çalıştırıcı, daha sonra 1 Temmuz 2014'te Braga'ya imza attı. Braga'da 1 sezon geçiren Conceiçao, 23 Eylül 2015'te Vitoria SC'nin başına geçti.
Vitoria SC'de de bir sezon kalan Portekizli çalıştırıcı, 30 Haziran 2016'da ayrıldığı görevinden sonra 8 Aralık 2016'da Fransa Ligue 1 ekibi Nantes'a gitti.
1 Temmuz 2017'de Porto'ya imza atan deneyimli çalıştırıcı, kariyerinde en uzun süreyi de burada geçirdi.
Porto'nun başında 368 maça çıkan ve 2.29'luk puan ortalaması yakalayan 51 yaşındaki teknik adam, önemli başarılar yakaladı.
30 Haziran 2024'te görevinden ayrılan Conceiçao, 30 Aralık 2024'te Milan'ın başına geçti. İtalya'da 31 maça çıkan Sergio Conceiçao, son olarak 8 Ekim 2025'te Al-Ittihad'a imza attı ve buradaki görevinden de 30 Haziran 2026'da ayrıldı.
Conceiçao'nun kariyerinde Porto ile 3 Portekiz Ligi, 4 Portekiz Kupası, 1 Portekiz Lig Kupası ve 3 Portekiz Süper Kupa şampiyonluğu bulunuyor. Deneyimli çalıştırıcı ayrıca 2024-25 sezonunda Milan ile İtalya Süper Kupa şampiyonluğu da elde etti.
AYKUT KOCAMAN'IN KARİYERİ
Teknik direktörlük kariyerine 2001 yılında İstanbulspor'da başlayan Kocaman, 3 sezon süren macerasının ardından sırasıyla Malatyaspor, Konyaspor ve Ankaraspor'u çalıştırdı.
1 Temmuz 2009'da Fenerbahçe'nin sportif direktörü olarak göreve getirilen Aykut Kocaman, dönemin teknik direktörü Daum'un ayrılığıyla sarı-lacivertlilerde ilk kez teknik direktörlük koltuğuna oturdu.
2010'dan 2013 yazına kadar Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevini sürdüren Kocaman, bu süreçte 1 Süper Lig ve 2 Türkiye Kupası şampiyonluğunun yanı sıra UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale yükselme başarısı göstermişti.
Fenerbahçe'den ayrılığının ardından 28 Ekim 2014'te Konyaspor'un başına geçen Kocaman, 30 Haziran 2017'ye kadar süren görevinde 1 Türkiye Kupası kazandı.
Konyaspor sonrası yeniden Fenerbahçe'ye imza atan ve 1 sezon kalan Aykut Kocaman, şampiyonluk yarışına girmesine rağmen başarılı olamadı ve 9 Temmuz 2018'de görevinden ayrıldı.
19 Kasım 2018'de yeniden Konyaspor'a imza atan deneyimli isim, 1 buçuk yıl süren macerasıonı 10 Şubat 2020'de noktaladı.
Kocaman son olarak 1 Şubat 2021'de Başakşehir'in teknik direktörlük görevine getirildi ve 29 maçta takımın başında yer aldı.
Aykut Kocaman, 4 Ekim 2021'den bu yana 5 yıldır herhangi bir takım çalıştırmadı.
EMRE BELÖZOĞLU KARİYERİ
Sezona Kasımpaşa'nın başında başlayan Emre Belözoğlu, takımıyla birlikte dikkat çeken bir performans sergiliyor.
Belözoğlu, bu sezon Kasımpaşa ile çıktığı 9 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.
46 yaşındaki çalıştırıcı, Fenerbahçe'nin başına geçebilecek isimlerden biri olarak değerlendirildiği gündeme gelmişti.
Futbolculuk kariyerini noktalamasının ardından 15 Ağustos 2020 tarihinde Fenerbahçe'de sportif direktörlük görevine getirilen Emre Belözoğlu, 25 Mart 2021 tarihinde Erol Bulut ile yolların ayrılmasının ardından sarı-lacivertlilerin teknik direktörü olmuştu.
Zirvenin uzağında aldığı sarı-lacivertlileri son haftaya kadar şampiyonluk yarışında tutan Belözoğlu, sezonun sona ermesinin ardından görevinden ayrılmıştı.
12 Ekim 2021 tarihinde Başakşehir'le anlaşan genç teknik adam, burada geçirdiği 2 yılda 88 maça çıktı. 2021-22 sezonunda devraldığı takımını ilk 4'e sokan Belözoğlu, 2022-23 sezonunda 5. sırada yer aldı.
2023-24 sezonuna da Başakşehir'de başlayan Emre Belözoğlu, takımının ligde aldığı üst üste 3 yenilgi sonrası görevinden ayrılmıştı. 6 Eylül 2023'te Başakşehir'den ayrılan Belözoğlu, bir süre sonra 5 Ekim 2023 tarihinde Ankaragücü'nün başına geçti.
Başkent ekibiyle kümede kalma mücadelesi veren Emre Belözoğlu, takımının bir alt lige düşmesine engel olamadı ve sezonun bitimiyle görevindena yrıldı.
17 Ocak 2025'te yeniden sahalara dönen Belözoğlu, Antalyaspor'un başına getirildi. Akdeniz ekibiyle 28 maça çıkan ve takımını ligde tutan Emre Belözoğlu, 8 Ekim 2025'te veda etti.
Şu anda Kasımpaşa'yı çalıştıran Belözoğlu, buradaki görevine 5 Aralık 2025'te başladı. Sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek olan Emre Belözoğlu, şimdiye kadar takımının başında 29 maça çıktı.