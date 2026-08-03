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Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki olası rakibi belli oldu

03.08.2026 13:11

Son Güncelleme: 03.08.2026 13:16

Selim Başeğmezer

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UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda yer alan Fenerbahçe'nin play-off'a kalması halindeki rakibi netleşti.

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki olası rakibi belli oldu
NTV

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Avusturya'nın Sturm Graz ekibiyle karşılaşacak.

 

Sarı-lacivertliler, rakibini 5 Ağustos Çarşamba günü saat 21.00'de Kadıköy'de ağırlayacak.

 

Eşleşmenin rövanşı, 11 Ağustos Salı günü TSİ 21.30'da oynanacak.

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki olası rakibi belli oldu 1
Resmi Kurum

Fenerbahçe'nin turu atlaması halinde play-off turunda karşılaşacağı takım bugün belli oldu.

KURA ÇEKİMİ YAPILDI 2
Resmi Kurum

KURA ÇEKİMİ YAPILDI

Fenerbahçe'nin olası rakibini belirleyen kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirildi. Kura çekimi TSİ 13.00'te başladı.

FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ 3
Anadolu Ajansı

FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ

Sarı-lacivertliler, iki maçlık eşleşme sonunda play-off turuna katılım hakkı kazanması durumunda Sparta Prag-Lyon eşleşmesinin kazananı ile karşı karşıya gelecek.

MAÇ TARİHLERİ 4
Resmi Kurum

MAÇ TARİHLERİ

Play-off turunda ilk maçllar 18-19 Ağustos, rövanş müsabakaları ise 25-26 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

 

Fenerbahçe, ilk maçı Kadıköy'de oynayacak.

 

Fenerbahçe, play-off turunu da geçmesi halinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde adını lig etabına yazdıracak.

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