Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki olası rakibi belli oldu
03.08.2026 13:11
Son Güncelleme: 03.08.2026 13:16
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda yer alan Fenerbahçe'nin play-off'a kalması halindeki rakibi netleşti.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Avusturya'nın Sturm Graz ekibiyle karşılaşacak.
Sarı-lacivertliler, rakibini 5 Ağustos Çarşamba günü saat 21.00'de Kadıköy'de ağırlayacak.
Eşleşmenin rövanşı, 11 Ağustos Salı günü TSİ 21.30'da oynanacak.
Fenerbahçe'nin turu atlaması halinde play-off turunda karşılaşacağı takım bugün belli oldu.
KURA ÇEKİMİ YAPILDI
Fenerbahçe'nin olası rakibini belirleyen kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirildi. Kura çekimi TSİ 13.00'te başladı.
FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ
Sarı-lacivertliler, iki maçlık eşleşme sonunda play-off turuna katılım hakkı kazanması durumunda Sparta Prag-Lyon eşleşmesinin kazananı ile karşı karşıya gelecek.
MAÇ TARİHLERİ
Play-off turunda ilk maçllar 18-19 Ağustos, rövanş müsabakaları ise 25-26 Ağustos tarihlerinde oynanacak.
Fenerbahçe, ilk maçı Kadıköy'de oynayacak.
Fenerbahçe, play-off turunu da geçmesi halinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde adını lig etabına yazdıracak.