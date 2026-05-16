"Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü" diyerek duyurdular. Kadıköy'e geri dönüyor
16.05.2026 08:43
Fenerbahçe'de gözler seçime çevrilmişken, teknik direktörlük koltuğuna hangi ismin oturacağına dair dikkat çeken bir iddia geldi.
Trendyol Süper Lig'de sezonu ikinci sırada tamamlayacak olan Fenerbahçe'de camia seçim atmosferine girdi.
Başkanlık için adaylıklarını açıklayan Hakan Safi ve Aziz Yıldırım çalışmalarına başlarken, teknik direktörlük görevi için dikkat çeken bir haber gündeme geldi.
AL NASSR'A VEDA
A Bola'nın haberine göre teknik direktör Jorge Jesus, sezon sonunda Al Nassr'daki görevinden ayrılma kararı aldı.
KARARINI KULÜBE BİLDİRDİ
Jorge Jesus'un ayrılık kararını kulüp yöneticilerine ilettiği belirtildi. 71 yaşındaki çalıştırıcının Suudi Arabistan kariyerini sonlandırmak için doğru zamanın geldiğine karar verdiğini ve Asya Şampiyonlar Ligi finali öncesinde kulüple görüştüğü aktarıldı.
FENERBAHÇE İLE GÖRÜŞECEK
Haberin devamında deneyimli teknik adamın mayıs ayının sonunda Lizbon'da Fenerbahçe ile bir görüşme gerçekleştireceği öne sürüldü.
MAAŞ AYRINTISI
Sarı-lacivertlilerin hazırladığı teklifin Jesus için fazlasıyla cazip olduğu ve önerilen maaşın Portekizli çalıştırıcının kariyerindeki en yüksek ücret olacağı ifade edildi.
MİLLİ TAKIM İDDİASI
Öte yandan Portekiz'de Jorge Jesus için bir yandan da milli takım iddiaları gündeme geldi. Dünya Kupası'nın ardından Roberto Martinez ile yolların ayrılması ihtimaline karşın Jesus'un adının ciddi şekilde aday olduğu iddia edildi.