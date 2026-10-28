Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü için büyük sürpriz. Görüşme ortaya çıktı
28.10.2026 08:47
Son Güncelleme: 28.10.2026 09:10
Fenerbahçe'de İsmail Kartal döneminin sona ermesinin ardından yeni teknik direktör merak ediliyor.
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray deplasmanına çıkan ve sahadan 2-1'lik yenilgiyle ayrılan Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor.
Sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal ile derbi yenilgisinin ardından yolların ayrıldığı açıklanmıştı.
Kartal sonrası göreve gelecek isim merak edilirken, sürpriz adaylar günyüzüne çıktı.
VINCENZO MONTELLA
Montella, Fenerbahçe'deki teknik direktörlük görevi için en ciddi aday konumunda.
İtalyan çalıştırıcı; Türk futboluna olan yakınlığı, Adana Demirspor'daki başarılı grafiği ve A Milli Takım'da görev yapmış olması nedeniyle sarı-lacivertli yönetimin 1 numaralı adayı olarak öne çıkıyor.
ABDULLAH AVCI
Daha önce Süper Lig'de Beşiktaş ve Trabzonspor'u çalıştırmış, bordo-mavililerde şampiyonluk yaşamış olan Abdullah Avcı, Fenerbahçe'nin potansiyel adaylarından biri konumunda.
Fenerbahçe Yönetimi'nin Avcı'ya telefon açarak bir görüşme gerçekleştirdiği iddia edildi.
Avcı'nın adı, A Milli Takım için de anılmış ancak Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Sergen Yalçın ile anlaşmıştı.
EMRE BELÖZOĞLU
Sezona Kasımpaşa'nın başında başlayan Emre Belözoğlu, takımıyla birlikte dikkat çeken bir performans sergiliyor. Belözoğlu, bu sezon Kasımpaşa ile çıktığı 9 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. 46 yaşındaki çalıştırıcı, Fenerbahçe'nin başına geçebilecek isimlerden biri.
VOLKAN DEMİREL
Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Volkan Demirel, şu anda herhangi bir takımı çalıştırmıyor.
Sarı-lacivertlilerin başına geçme isteğini birçok kez yineleyen Demirel, başkan Aziz Yıldırım ve yönetiminin görüşebileceği isimler arasında yer alıyor.
JOSE LUIS MENDILIBAR
Fenerbahçe'nin yabancı teknik direktör listesindeki sürpriz adaylardan biri Jose Luis Mendilibar olarak öne çıkıyor. Mendilibar, şu anda herhangi bir takım çalıştırmıyor.
BÜLENT UYGUN
Futbolculuk döneminde Fenerbahçe'de forma giymiş olan teknik direktör Bülent Uygun, sarı-lacivertlilerde görev almak istediğini açıkladı.
Tivibu Spor'da konuşan Uygun, "Nasibimizde varsa Allah bizi şampiyon yapacaksa oraya gelmeyi nasip etsin. Bu kadar sevildiğini bilmek ve sizin istendiğinizi bilmek çok güzel bir duygu. Bakalım, Mevlam ne eylerse güzel eyler. Hayırlısı uğurlusu olsun. Biz en güzel şekilde makama değil, şampiyonluğa talibiz. Zaten oraya teknik direktör olduğumuzda da şampiyonlukta görüşürüz." dedi.