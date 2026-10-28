Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü için büyük sürpriz. Görüşme ortaya çıktı

Futbolculuk döneminde Fenerbahçe'de forma giymiş olan teknik direktör Bülent Uygun, sarı-lacivertlilerde görev almak istediğini açıkladı.

Tivibu Spor'da konuşan Uygun, "Nasibimizde varsa Allah bizi şampiyon yapacaksa oraya gelmeyi nasip etsin. Bu kadar sevildiğini bilmek ve sizin istendiğinizi bilmek çok güzel bir duygu. Bakalım, Mevlam ne eylerse güzel eyler. Hayırlısı uğurlusu olsun. Biz en güzel şekilde makama değil, şampiyonluğa talibiz. Zaten oraya teknik direktör olduğumuzda da şampiyonlukta görüşürüz." dedi.