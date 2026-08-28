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Fenerbahçe'nin yeni transferi Kojo Peprah Oppong, İstanbul'a geldi

28.08.2026 16:00

Son Güncelleme: 28.08.2026 16:36

Selim Başeğmezer

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Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne kalmasının ardından anlaşmaya vardığı futbolcu, İstanbul'a geldi.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Kojo Peprah Oppong, İstanbul'a geldi
Sosyal Medya

Fenerbahçe, Lyon'u eleyerek UEFA Şampiyonlar Ligi'ne adını yazdırmıştı.

 

Yeni transferleri merakla beklenen sarı-lacivertliler, Ligue 1 ekibi Nice'te forma giyen savunma oyuncusu Kojo Peprah Oppong ile anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Kojo Peprah Oppong, İstanbul'a geldi 1
Resmi Kurum

Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerinde bulunduğu Ganalı genç savunma oyuncusu, İstanbul Havalimanı'na geldi.

 

Oppong'un sağlık kontrollerinden geçtikten sonra kendisini Fenerbahçeli yapacak imzayı atması bekleniyor.

TRANSFERİN AYRINTILARI 2
Resmi Kurum

TRANSFERİN AYRINTILARI

Fransız basınından L'Equipe'in haberine göre sarı-lacivertliler, Oppong transferi için 12 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Nice, 22 yaşındaki stoperin sonraki satışından yüzde 10 pay alacak.