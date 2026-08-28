Fenerbahçe'nin yeni transferi Kojo Peprah Oppong, İstanbul'a geldi
28.08.2026 16:00
Son Güncelleme: 28.08.2026 16:36
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne kalmasının ardından anlaşmaya vardığı futbolcu, İstanbul'a geldi.
Fenerbahçe, Lyon'u eleyerek UEFA Şampiyonlar Ligi'ne adını yazdırmıştı.
Yeni transferleri merakla beklenen sarı-lacivertliler, Ligue 1 ekibi Nice'te forma giyen savunma oyuncusu Kojo Peprah Oppong ile anlaşmaya vardı.
Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerinde bulunduğu Ganalı genç savunma oyuncusu, İstanbul Havalimanı'na geldi.
Oppong'un sağlık kontrollerinden geçtikten sonra kendisini Fenerbahçeli yapacak imzayı atması bekleniyor.
TRANSFERİN AYRINTILARI
Fransız basınından L'Equipe'in haberine göre sarı-lacivertliler, Oppong transferi için 12 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Nice, 22 yaşındaki stoperin sonraki satışından yüzde 10 pay alacak.