Fenerbahçe'nin yeni transferi Mason Greenwood, İstanbul'a geldi. Taraftarlardan coşkulu karşılama
16.07.2026 16:30
Fenerbahçe'nin uzun süren süreç sonrası kadrosuna kattığı Mason Greenwood, İstanbul'a geldi.
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.
Geçtiğimiz günlerde Marsilya'dan Mason Greenwood'u kadrosuna kattığını açıklayan sarı-lacivertliler, oyuncuyu İstanbul'a getirdi.
COŞKULU KARŞILAMA
Sarı-lacivertli taraftarlar, İngiliz futbolcuyu meşale ve tezahüratlarla birlikte coşkulu bir şekilde karşıladı.
Greenwood’u Türkiye’ye getiren Türk Hava Yolları (THY) uçağı, uçak takip sistemi ‘FlightRadar24’ uygulamasında şu anda en çok takip edilen uçuş oldu.
BONSERVİSİ VE SÖZLEŞMESİ
Fenerbahçe, 39 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Greenwood'u transfer ettiğini açıklamıştı.
Ayrıca yıldız futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imnzalandığı da belirtilmişti.
Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekildeydi:
"Kulübümüz, İngiliz oyuncu Mason Greenwood'un transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya vardı. 24 yaşındaki oyuncu ile 4 yıllık sözleşme imzalandı.
Olympique de Marseille kulübüne toplam transfer bedeli olan 39.000.000 Avro 3 sene içerisinde 3 eşit taksitle ödenecektir. Ayrıca FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedeli kulübümüz tarafından ödenecektir."