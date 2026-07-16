Fenerbahçe'nin yeni transferi Mason Greenwood, İstanbul'a geldi. Taraftarlardan coşkulu karşılama

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekildeydi:

"Kulübümüz, İngiliz oyuncu Mason Greenwood'un transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya vardı. 24 yaşındaki oyuncu ile 4 yıllık sözleşme imzalandı.

Olympique de Marseille kulübüne toplam transfer bedeli olan 39.000.000 Avro 3 sene içerisinde 3 eşit taksitle ödenecektir. Ayrıca FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedeli kulübümüz tarafından ödenecektir."