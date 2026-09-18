Fenerbahçe'nin yıldızı A Milli Takımı bıraktı

Günok mesajında şu ifadeleri kullandı:



"Benim için büyük bir gururdu. 24 Mayıs 2012… Milli formayı ilk kez sırtıma geçirip sahaya çıktığım gün… Her Türk futbolcunun hayalini kurduğu milli formayı o gün sırtıma geçirdiğimde, bugünlerin geleceğini pek düşünmüyorsunuz. Hayat; başarılarla, hayal kırıklıklarıyla, bazen mutlu, bazen mutsuz ama her şeyin geçici olduğunu bilerek çalışmaya ve çabalamaya devam ederek geçiyor.

Çalışmak ve vazgeçmemek benim için her zaman anahtar kelimeler oldu. Milli Takım forması altında sayısız kamp geçirdim ama katıldığım kamp sayısına göre forma bulduğum süre belki de az kaldı. Kaleci olmanın cilvelerinden biri de bu."