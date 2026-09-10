Fenerbahçe'nin yıldızı maçın oyuncusu seçildi, hedefi açıkladı

"İlk 45 dakika farklı, ikinci 45 dakika daha farklıydı. İkinci 45'te oyuna daha çok katıldık. Çok iyi bir takıma, çok klas bir takıma karşı oynadık. Ben takımıma güveniyorum, takım arkadaşlarıma çok güveniyorum. Biz olmamız gereken yerdeyiz. Mütevazı devam etmeliyiz. Daha ilerleyebileceğimizi düşünüyorum. Şampiyonlar Ligi'nde ilerleyebiliriz. Allah'ın isteğiyle umarım bunu gerçekleştirebiliriz."