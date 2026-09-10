Fenerbahçe'nin yıldızı maçın oyuncusu seçildi, hedefi açıkladı
10.09.2026 22:08
Fenerbahçeli Archie Brown, Roma maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabı ilk hafta maçında Roma ile kozlarını paylaştı.
Sarı-lacivertliler, Kadıköy'de oynanan maçta sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.
Fenerbahçe'nin golünü kaydeden Archie Brown, Şampiyonlar Ligi tarafından "Maçın Oyuncusu" seçildi.
İngiliz futbolcu, maçın ardından şöyle konuştu:
"ÇOK SIKI ÇALIŞTIK"
"Bugün 3 puan almayı çok istedik. Kazanabilirdik de maçı. Bu anlamda hayal kırıklığı taşıyorum. Çok sıkı çalıştık maçta. Daha çok çalışmaya devam edeceğiz. Bu aldığım maçın oyuncusu ödülü tanrıya ait. Attığım golden ötürü çok mutluyum. Umarım devamı da gelir."
"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE İLERLEYEBİLİRİZ"
"İlk 45 dakika farklı, ikinci 45 dakika daha farklıydı. İkinci 45'te oyuna daha çok katıldık. Çok iyi bir takıma, çok klas bir takıma karşı oynadık. Ben takımıma güveniyorum, takım arkadaşlarıma çok güveniyorum. Biz olmamız gereken yerdeyiz. Mütevazı devam etmeliyiz. Daha ilerleyebileceğimizi düşünüyorum. Şampiyonlar Ligi'nde ilerleyebiliriz. Allah'ın isteğiyle umarım bunu gerçekleştirebiliriz."