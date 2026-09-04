Fenerbahçe'nin yıldızından iddialara cevap. "Hepsi yalan"

Asensio yaptığı açıklamada ''Uzun zamandır buradayım. İddiaların hepsi yalan. Takımın istikrarını bozmak isteyenler olduğunu anlayabiliyorum. Bizim için çok önemli bir derbiye iki gün kalmışken, her şey yolunda; çok yakında takıma döneceğimi belirtmek istiyorum.'' dedi.