Fenerbahçe'nin yıldızından iddialara cevap. "Hepsi yalan"
04.09.2026 08:48
Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızı Marco Asensio iddialara yanıt verdi.
Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızı Marco Asensio sakatlıkta son durumunu ve ameliyat olacağına dair iddiaları kamera karşısında yanıtladı.
"İSTİKRARI BOZMAK İSTEYENLER VAR"
Asensio yaptığı açıklamada ''Uzun zamandır buradayım. İddiaların hepsi yalan. Takımın istikrarını bozmak isteyenler olduğunu anlayabiliyorum. Bizim için çok önemli bir derbiye iki gün kalmışken, her şey yolunda; çok yakında takıma döneceğimi belirtmek istiyorum.'' dedi.
PERFORMANSI
İspanyol oyuncu bu sezon 7 maçta forma giyerken 1 gol 1 asist performansı gösterdi.
18 yıl aradan sonra bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Fenerbahçe, kadrosunu UEFA'ya bildirdi.
Asensio da kadroda yer alan isimler arasında.
FENERBAHÇE'NİN AVRUPA KADROSU
Ederson, Tarık Çetin, Mert Günok, Kuzey Sapaz, Yasir Caklı
Yiğit Efe Demir, Nathan Ake, Mert Müldür, Oppong, Semedo, Skriniar, Mimovic
Archie Brown, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Guendouzi, Levent Mercan, Bartuğ, Oğuz Aydın, Kante
Kerem Aktürkoğlu, Lukaku, Muriqi, Asensio, Mason Greenwood, Nene