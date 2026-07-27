Fenerbahçe'nin yıldızıydı, Dusan Tadic'in yeni takımı açıklandı. Emre Mor ile yeniden buluştu
27.07.2026 16:34
Fenerbahçe'nin eski kaptanlarından Dusan Tadic'in yeni takımı resmen açıklandı.
Geride kalan sezonun başında Fenerbahçe'den ayrılarak Birleşik Arap Emirlikleri Ligi ekibi Al-Wahda'ya giden Dusan Tadic, sözleşmesinin sona ermesinin ardından boşa çıkmıştı.
Al-Wahda ile geçirdiği sezonun ardından bonservisini eline alan Sırp yıldız, yeniden Hollanda Ligi'ne döndü.
2 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI
37 yaşındaki futbolcu, Eredivisie ekibi NEC Nijmegen ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
3 SENE SONRA GERİ DÖNDÜ
Daha önce Hollanda Ligi Eredivisie'de Groningen, Twente ve Ajax formalarını terleten Tadic, 3 yıl aradan sonra ülke futboluna geri döndü.
EMRE MOR İLE BULUŞTU
Dusan Tadic, Fenerbahçe ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından NEC Nijmegen'e transfer olan Emre Mor ile yeniden buluştu.
Tecrübeli futbolcu, 2023/24 sezonunda Emre Mor ile Fenerbahçe'de forma giymişti.
GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI
37 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon Al-Wahda formasıyla çıktığı 42 maçta 5 gol - 20 asistlik bir performans sergiledi.