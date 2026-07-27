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Fenerbahçe'nin yıldızıydı, Dusan Tadic'in yeni takımı açıklandı. Emre Mor ile yeniden buluştu

27.07.2026 16:34

Selim Başeğmezer

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Fenerbahçe'nin eski kaptanlarından Dusan Tadic'in yeni takımı resmen açıklandı.

Fenerbahçe'nin yıldızıydı, Dusan Tadic'in yeni takımı açıklandı. Emre Mor ile yeniden buluştu
Resmi Kurum

Geride kalan sezonun başında Fenerbahçe'den ayrılarak Birleşik Arap Emirlikleri Ligi ekibi Al-Wahda'ya giden Dusan Tadic, sözleşmesinin sona ermesinin ardından boşa çıkmıştı.

 

Al-Wahda ile geçirdiği sezonun ardından bonservisini eline alan Sırp yıldız, yeniden Hollanda Ligi'ne döndü.

2 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI 1
Resmi Kurum

2 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI

37 yaşındaki futbolcu, Eredivisie ekibi NEC Nijmegen ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

3 SENE SONRA GERİ DÖNDÜ 2
Resmi Kurum

3 SENE SONRA GERİ DÖNDÜ

Daha önce Hollanda Ligi Eredivisie'de Groningen, Twente ve Ajax formalarını terleten Tadic, 3 yıl aradan sonra ülke futboluna geri döndü.

EMRE MOR İLE BULUŞTU 3
Resmi Kurum

EMRE MOR İLE BULUŞTU

Dusan Tadic, Fenerbahçe ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından NEC Nijmegen'e transfer olan Emre Mor ile yeniden buluştu.

 

Tecrübeli futbolcu, 2023/24 sezonunda Emre Mor ile Fenerbahçe'de forma giymişti.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI 4
Resmi Kurum

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

37 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon Al-Wahda formasıyla çıktığı 42 maçta 5 gol - 20 asistlik bir performans sergiledi.

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